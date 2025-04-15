خلال المؤتمر السنوي لأكاديمية الشرطة.. دعوات لتعزيز الهوية الوطنية وتحذيرات من التهديدات المحيطة.. أبو المكارم: الأمن نسيج من القيم والوعي وليس مجرد سياج خارجي.. سمير فرج: حدود مصر مهددة للمرة الأولى

أكد اللواء الدكتور هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، أن مصر ليست مجرد بقعة جغرافية على الخريطة، بل كيان حضاري متفرد، تشكّل عبر آلاف السنين، مضيفًا أن نهر النيل كان شريان حياة ساهم في تعليم المصريين معاني التماسك والتكامل.

وأوضح أبو المكارم، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن، أن لكل أمة بنية خاصة تشكل ملامح شخصية أبنائها، معتبرًا أن بناء الشخصية المصرية يمثل حجر الأساس في استقرار الوطن، مشددًا على أن الأمن لا يقتصر على كونه حماية خارجية، بل هو نسيج متكامل من القيم والسلوك الجمعي.

وأضاف أن الأكاديمية وضعت خطة شاملة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم المجتمعية، من خلال ندوات توعوية للشباب لمواجهة المخططات الخارجية وتنمية الوعي العام، بجانب التعاون مع الجامعات المصرية لدعم جهود بناء الإنسان.

فيلم تسجيلي يوثق جهود أكاديمية الشرطة

وخلال المؤتمر، تم عرض فيلم تسجيلي من إنتاج وزارة الداخلية، تناول جهود أكاديمية الشرطة في مجالات التعليم والتأهيل الأمني، إلى جانب تسليط الضوء على العلاقة بين الشخصية المصرية وتعزيز الأمن المجتمعي.

"الأزهري": المصري كلما تعمّق في دينه أبدع في حضارته

من جانبه، أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الإنسان المصري ارتبط منذ القدم بالسماء والقيم الأخلاقية، وهو ما شكّل ملمحًا أصيلًا من ملامح الشخصية المصرية.

وأشار الأزهري في كلمته إلى أن مصر ليست حدودًا جغرافية فقط، بل هي الإنسان المصري ذاته، الذي يتمتع بالقوة والإبداع، مشددًا على أن نجاحات المصريين لا تُعد ولا تُحصى عبر العصور.

وأوضح أن المصري كلما تعمق في دينه، كلما أبدع وأسهم في بناء الحضارة، معتبرًا أن شغف المصريين بالبناء والعمران انعكس في تأسيس واحدة من أقدم حضارات العالم، مشيرًا إلى أن القيم الراسخة في الوجدان المصري هي الأساس في تكوين الشخصية الوطنية القادرة على مواجهة التحديات.

"الجندي": خطاب ديني وعلمي متوازن لاستعادة الوعي

في سياق متصل، شدد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، على أن الشخصية المصرية تحتاج إلى خطاب ديني وعلمي متوازن يعيد لها وعيها بذاتها وهويتها وقيمها الأصيلة.

وأكد الجندي أن التكامل بين المؤسسات المعنية وعلى رأسها الأزهر ووزارة الداخلية، يمكن أن يُنتج جيلًا قادرًا على الفهم والبناء، والتصدي للتهديدات الفكرية والأمنية.

كما أشاد بدور الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي والمساهمة في بناء الوعي الديني الرشيد كجزء من بناء الشخصية الوطنية.

"سمير فرج": حدود مصر مهددة للمرة الأولى منذ 4 آلاف عام

من جانبه، قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي: إن مصر تواجه تهديدات غير مسبوقة على كافة حدودها منذ 4 آلاف سنة، موضحًا أن الشخصية المصرية تأثرت بتحولات استراتيجية في العقيدة العسكرية منذ عام 1952 وحتى الآن.

وأضاف أن التحول في تسليح القوات المسلحة شهد نقلة نوعية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالانتقال إلى تنويع مصادر التسليح من مختلف الدول، لمواجهة أي مخاطر محتملة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أولى اهتمامًا خاصًا بالفرد المقاتل، من خلال تأهيله نفسيًا ومعنويًا ليكون عنصرًا فاعلًا في حماية أمن الوطن.

مشاركة واسعة من شخصيات عامة

وشهدت الندوة حضور ومشاركة عدد من الشخصيات العامة، من بينهم: الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام الأسبق، اللواء أحمد ضياء الدين خليل، محافظ المنيا الأسبق،اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي

نظمت كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمرها العلمي السنوي تحت عنوان "مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن"، وسط حضور أكاديمي رفيع المستوى، وبمشاركة عدد من الباحثين والمتخصصين في مجالات الأمن القومي، والتنمية المجتمعية، وبناء الإنسان، وقيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وشهدت فعاليات المؤتمر طرح عدد من الأوراق البحثية التي تناولت كيفية صياغة الشخصية المصرية على أسس معرفية وأخلاقية متينة، ودور التعليم والثقافة والإعلام في ترسيخ القيم الوطنية، وتأثير ذلك بشكل مباشر على استقرار الدولة ومجابهة التحديات الأمنية.

وأكد المشاركون على أن الشخصية المصرية القوية والواعية تُعد خط الدفاع الأول في مواجهة الفكر المتطرف، وتلعب دورًا محوريًا في تعزيز الأمن المجتمعي ودفع عجلة التنمية.

كما ناقش المؤتمر أبعاد العلاقة بين بناء الشخصية ومفاهيم الانتماء والولاء، فضلًا عن دور المؤسسات التعليمية في تشكيل وعي الأجيال الجديدة.

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