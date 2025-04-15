أكاديمية الشرطة تنظم المؤتمر السنوي "مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن"

نظمت كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمرها العلمي السنوي تحت عنوان "مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن"، وسط حضور أكاديمي رفيع المستوى، وبمشاركة عدد من الباحثين والمتخصصين في مجالات الأمن القومي، والتنمية المجتمعية، وبناء الإنسان، وقيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وشهدت فعاليات المؤتمر طرح عدد من الأوراق البحثية التي تناولت كيفية صياغة الشخصية المصرية على أسس معرفية وأخلاقية متينة، ودور التعليم والثقافة والإعلام في ترسيخ القيم الوطنية، وتأثير ذلك بشكل مباشر على استقرار الدولة ومجابهة التحديات الأمنية.

وأكد المشاركون على أن الشخصية المصرية القوية والواعية تُعد خط الدفاع الأول في مواجهة الفكر المتطرف، وتلعب دورًا محوريًا في تعزيز الأمن المجتمعي ودفع عجلة التنمية.

كما ناقش المؤتمر أبعاد العلاقة بين بناء الشخصية ومفاهيم الانتماء والولاء، فضلًا عن دور المؤسسات التعليمية في تشكيل وعي الأجيال الجديدة.

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم عدد من الباحثين والمساهمين في إنجاح المؤتمر، وسط إشادة من الحضور بمستوى التنظيم والمضمون العلمي.

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