الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أكاديمية الشرطة تنظم المؤتمر السنوي "مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن"

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة

نظمت  كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمرها العلمي السنوي تحت عنوان "مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن"، وسط حضور أكاديمي رفيع المستوى، وبمشاركة عدد من الباحثين والمتخصصين في مجالات الأمن القومي، والتنمية المجتمعية، وبناء الإنسان، وقيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وشهدت فعاليات المؤتمر طرح عدد من الأوراق البحثية التي تناولت كيفية صياغة الشخصية المصرية على أسس معرفية وأخلاقية متينة، ودور التعليم والثقافة والإعلام في ترسيخ القيم الوطنية، وتأثير ذلك بشكل مباشر على استقرار الدولة ومجابهة التحديات الأمنية.

 

ضبط 125 فرد خرطوش و46 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

الأمن يكشف ملابسات فيديو أمين الشرطة المتشبث بسيارة هاربة بالإسماعيلية

وأكد المشاركون على أن الشخصية المصرية القوية والواعية تُعد خط الدفاع الأول في مواجهة الفكر المتطرف، وتلعب دورًا محوريًا في تعزيز الأمن المجتمعي ودفع عجلة التنمية.

كما ناقش المؤتمر أبعاد العلاقة بين بناء الشخصية ومفاهيم الانتماء والولاء، فضلًا عن دور المؤسسات التعليمية في تشكيل وعي الأجيال الجديدة.

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم عدد من الباحثين والمساهمين في إنجاح المؤتمر، وسط إشادة من الحضور بمستوى التنظيم والمضمون العلمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدراسات العليا المؤتمر العلمي السنوي مفردات بناء الشخصية المصرية أكاديمية الشرطة وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط 125 فرد خرطوش و46 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

الأمن يكشف ملابسات فيديو أمين الشرطة المتشبث بسيارة هاربة بالإسماعيلية

ضبط دجال في كرموز بتهمة النصب على المواطنين بزعم فك أعمال السحر

رادار المرور يلتقط 591 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة على الطرق

أخبار الحوادث اليوم، بلاغ يتهم محمد رمضان بإهانة العلم المصري وتقديم محتوي متدنٍّ، تفحم شاحنة في حادث مروع بطريق الزعفرانة، إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي بتهمة قتل مسن داخل مسجد

نشوب حريق داخل مطعم شهير فى مدينة نصر

التحقيق في فيديو صادم، سيارة تدهس أمين شرطة بالمرور

إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي بتهمة قتل مسن داخل مسجد بالبحيرة
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

أخبار مصر: حريق هائل بالشرابية، مهزلة مشاهير التيك توك في عزاء إبراهيم شيكا، خبر سار لأصحاب تكافل وكرامة، شعبة الذهب تحذر

الزمالك يرصد 2 مليون دولار لضم الجزائري عادل بولبينة

سرب من الطائرات الحربية الكويتية يرافق طائرة الرئيس السيسي

من وحي الخيال، تفاصيل اقتراب يورجن كلوب من تدريب الأهلي

الخشب بقى فحم، صور ترصد أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية

خبر سار بشأن علي معلول

خطوات الاستعلام عن الزيادة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة 2025

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الإثنين 14- 04- 2025

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

280 جنيها سعر كيلو النحاس الأصفر

المزيد

انفوجراف

الأهلي وبيراميدز في مهمة خاصة.. مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية اللص في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل  واستقرار الحياة الزوجية

هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها عدم الزواج من غيرها؟ اعرف موقف الشرع

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 15 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية