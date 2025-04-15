الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المفوضية الأوروبية تلوح بفرض الرسوم في وجه عمالقة التكنولوجيا الأمريكية

فون دير لاين، فيتو
فون دير لاين، فيتو

ذكرت  رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أنها تدرس فرض رسوم جمركية على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مثل ميتا أو جوجل.

وأوقفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي زيادات الضرائب على الواردات المخطط لها للسماح بالمفاوضات، لكن بروكسل تستعد لاحتمال فشل الجهود الدبلوماسية في حل النزاع التجاري الذي اشعلته إدارة ترامب.

وقالت فون دير لاين للصحيفة إنه إذا لم تمض المفاوضات قدما بأسلوب مرض، فهناك مجموعة واسعة من الإجراءات المضادة المتاحة للاتحاد الأوروبي.

ونقل عن فون دير لاين قولها "على سبيل المثال، يمكنكم فرض ضريبة على عائدات الإعلانات الخاصة بالخدمات الرقمية".

وكانت فون دير لاين قد أعلنت أمس الخميس، أن  الاتحاد الأوروبي سيعلق فرض الرسوم الجمركية الانتقامية على الواردات الأمريكية لمدة 90 يوما ردا على خطوة مماثلة أعلنتها الولايات المتحدة.

وقالت فون دير لاين "نريد أن نعطي المفاوضات فرصة".

وأضافت فون دير لاين "إذا لم تكن المفاوضات مرضية، سنقوم بتفعيل تدابيرنا المضادة".

وقالت فون دير لاين: إن "العمل التحضيري لاتخاذ تدابير مضادة إضافية لا يزال مستمرا. وكما قلت سابقا، فإن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة".

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت، على فرض رسوم جمركية انتقامية تتراوح بين 10 بالمئة و25 بالمئة على الواردات الأميركية، والتي كان من المقرر تطبيقها اعتبارا من الأسبوع المقبل، ردا على الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألومنيوم التي تم فرضها منذ نحو شهر.

وأكد الاتحاد الأوروبي، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مرارا وتكرارا رغبته في التوصل إلى حل تفاوضي مع واشنطن.

وفي وقت سابق من أمس الخميس، قالت فون دير لاين إنها ترحب بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعليق فرض "رسوم جمركية متبادلة" جديدة على معظم الدول لمدة 90 يوما لإتاحة المجال أمام المفاوضات.

وقالت فون دير لاين "إنها خطوة مهمة نحو استقرار الاقتصاد العالمي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيسة المفوضية الأوروبية فرض رسوم جمركية جوجل شركات التكنولوجيا الامريكية زيادات الضرائب بروكسل ترامب فون دير لاين

مواد متعلقة

التصديري للملابس: الرسوم الجمركية الأمريكية فرصة قوية لقطاع الملابس

وزير الاستثمار يكشف تحركات مصر بعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب (فيديو)

ترامب: لن يفلت أحد من الرسوم الجمركية وخاصة الصين

الحكومة تبحث آثار الرسوم الجمركية الأمريكية وخطط دعم الصناعة المحلية
ads

الأكثر قراءة

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور، ارتفاع 8 أصناف مرة واحدة وانخفاض جديد في البصل

الخشب بقى فحم، صور ترصد أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية

هنا الزاهد تبكي على الهواء مع أنس بوخش (فيديو)

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، البوري يواصل جنونه وانخفاض كبير في جمبري الغلابة

الأهالي لنائبي الشرابية والزاوية: عايشين في رعب أولادنا اتخنقوا وده الحريق الرابع (صور)

برشلونة في مهمة الحسم ضد دورتموند بدوري أبطال أوروبا

كراسة شروط شقق جنة وسكن مصر بالطرح الجديد (صور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 15 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الإثنين 14- 04- 2025

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

280 جنيها سعر كيلو النحاس الأصفر

المزيد

انفوجراف

مصر تزين قائمة المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى كأس العالم تحت 17 عامًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 15 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 15 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 15 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية