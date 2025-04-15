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حوادث

لحظة محاولة السيطرة على حريق الشرابية والسكان يفرون من منازلهم (فيديو)

محاولة السيطرة على
محاولة السيطرة على حريق الشرابية، فيتو

حريق الشرابية، أظهرت مقاطع فيديو جديدة لحريق مغالق الخشب بعزبة الورد بالشرابية، محاولة قوات الحماية المدنية بالسيطرة على النيران التي امتدت لـ 9 مغالق أخرى بسبب تطاير الشرر وشدة النيران بفعل شدة الرياح.

كما أظهرت الفيديوهات تجمهر الأهالي بمحيط الحريق، وسط وصول ألسنة اللهب لعنان السماء.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق مخزن أخشاب بالشرابية.


على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، إذ تم الدفع بـ 15 سيارة إطفاء و3 خزانات لإخماده ومحاولة السيطرة عليه.

 

كما قامت قوات الحماية المدنية بإخلاء محيط الحريق لحين السيطرة عليه.

ووصل اللواء طارق راشد مدير أمن القاهرة، وعدد من قيادات مديرية أمن القاهرة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عملية السيطرة على حريق مخزن أخشاب في الشرابية وسط حضور أمني مكثف من قيادات المديرية.

وكشفت  التحريات الأولية التي أجراها رجال البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة لموقع حريق مخزن أخشاب بمنطقة الشرابية أن السبب وراء الحريق انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل أحد العقارات السكانية المجاورة لمغلق الأخشاب والتي يقع أسفلها مخزن للأخشاب وامتد الحريق بسرعة إلى 9 مغالق أخرى مجاورة.

وأشارت إلى أن تلك المغالق تحتوي على أخشاب ومواد بترولية تستخدم في تشغيل الماكينات مما ساهم في سرعة امتداد النيران بشكل كبير مع تواجد الهواء.

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حريق الشرابية حريق مغالق الخشب عزبة الورد بالشرابية قوات الحماية المدنية مديرية أمن القاهرة
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