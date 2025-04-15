شاهد عيان على حريق الشرابية: الوضع صعب والخسائر كبيرة (صور)

أصيب أهالي منطقة الشرابية بالرعب فور مشاهدتهم ألسنة اللهب تخرج من مخزن للأخشاب تصل إلى السماء.

ووصف أحد السكان المشهد بالمرعب مؤكدًا أن الخسائر كبير والمخزن يحتوى على كمية كبيرة من الأخشاب.

وأشار إلى استمرار محاولات رجال المطافئ من السيطرة علي الحريق وسط وجود أمني مكثف وصف المشهد أنه صعب جدًّا.

وأظهر لقطات جديدة وصور حجم الحريق الهائل في مغالق الأخشاب بعزبة الورد بالشرابية المكتظة بالسكان.

ودفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، بـ 15 سيارة إطفاء و3 خزانات مياه للسيطرة على الحريق الذى شب فى مخزن للأخشاب بمنطقة الشرابية في القاهرة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق داخل مخزن أخشاب بالشرابية.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، إذ تم الدفع بـ 15 سيارة إطفاء و3 خزانات لإخماده ومحاولة السيطرة عليه.

كما قامت قوات الحماية المدنية بإخلاء محيط الحريق لحين السيطرة عليه.

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