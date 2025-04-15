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حوادث

امتداد حريق مخزن أخشاب الشرابية إلى 9 مغالق أخرى وانفجار أنبوبة بوتاجاز بشقة سكنية السبب

حريق مخزن الشرابية،
حريق مخزن الشرابية، فيتو

حريق مخزن اخشاب الشرابية، كشفت  التحريات الأولية التي أجراها رجال البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة لموقع حريق مخزن أخشاب بمنطقة الشرابية أن السبب وراء الحريق انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل أحد العقارات السكانية المجاورة لمغلق الأخشاب والتي يقع أسفلها مخزن للأخشاب وامتد الحريق بسرعة إلى 9 مغالق أخرى مجاورة.

وأشارت إلى أن تلك المغالق تحتوي على أخشاب ومواد بترولية تستخدم في تشغيل الماكينات مما ساهم في سرعة امتداد النيران بشكل كبير مع تواجد الهواء.

وأظهرت لقطات جديدة وصور حجم الحريق الهائل في مغالق الأخشاب بعزبة الورد بالشرابية المكتظة بالسكان.

ودفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، بـ 15 سيارة إطفاء و3 خزانات مياه للسيطرة على الحريق الذي شب في مخزن للأخشاب بمنطقة الشرابية في القاهرة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

 

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق داخل مخزن أخشاب بالشرابية.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، إذ تم الدفع بـ 15 سيارة إطفاء و3 خزانات لإخماده ومحاولة السيطرة عليه.

 

كما قامت قوات الحماية المدنية بإخلاء محيط الحريق لحين السيطرة عليه.

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حريق مخزن اخشاب الشرابية مخزن أخشاب الشرابية
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