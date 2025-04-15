فوائد الفجل، يعالج التهابات المفاصل ويحسن وظائف الكبد

فوائد الفجل، الفجل من الخضراوات الشهيرة التي لها شعبية كبيرة على مستوى العالم، ويقدم في مصر على أنه نوع من المقبلات بجانب الطعام.

وفوائد الفجل، عديدة لإحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الفجل من الخضراوات الجذرية التي تنتمي إلى عائلة الصليبيات، والتي تشمل أيضًا البروكلي والقرنبيط، ويتميز الفجل بطعمه اللاذع قليلًا وقيمته الغذائية العالية، كما أنه يُستخدم في العديد من الثقافات كعنصر أساسي في الطب الشعبي، لما له من فوائد صحية متعددة.

فوائد الفجل للصحة

فوائد الفجل للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الفجل:

يحتوي الفجل على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يجعله مفيد لتحسين عملية الهضم، فتناوله بانتظام يساعد على تنظيم حركة الأمعاء ويمنع الإصابة بالإمساك.

كما أن الألياف تساهم في تعزيز الشعور بالشبع، مما يساعد على التحكم في الوزن.

الفجل غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C، والتي تحارب الجذور الحرة في الجسم، مما يقي من أمراض السرطان ويقوي جهاز المناعة.

فيتامين C أيضًا ضروري لصحة الجلد، حيث يساهم في تكوين الكولاجين ويحافظ على نضارة البشرة.

للفجل خصائص مدرة للبول، مما يساعد الجسم على التخلص من السموم والسوائل الزائدة، هذا يجعله مهم لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو احتباس السوائل.

تشير بعض الدراسات إلى أن الفجل يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، مما يساهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

احتواءه على مركبات الكبريت يساعد في تحسين وظائف الكبد وتنظيفه من السموم.

يُعتبر الفجل مصدر جيد للعديد من المعادن مثل البوتاسيوم، الكالسيوم، والمغنيسيوم، وهي عناصر مهمة لصحة العظام والعضلات، كما تساهم في تنظيم ضغط الدم

لا يمكن إغفال دور الفجل في تعزيز صحة الجهاز التنفسي، حيث يُستخدم عصيره في بعض الثقافات لتخفيف أعراض نزلات البرد والتهابات الحلق، نظرًا لخواصه المضادة للبكتيريا.

الفجل ليس مجرد خضار عادي، بل هو كنز غذائي متكامل يحمل العديد من الفوائد الصحية، لذلك يُنصح بإدراجه ضمن النظام الغذائي اليومي للاستفادة من خصائصه الطبيعية ودعمه لصحة الجسم بشكل عام.

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