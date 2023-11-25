فوائد الفجل الأبيض، ينظم عملية الهضم وينقص الوزن

فوائد الفجل الأبيض للصحة عديدة، وهو من الخضراوات التي يفضل تناولها البعض إلى جانب بعض الأكلات، بديلًا عن طبق المخلل، وأحيانا يتم تخليله، وتعتمد فوائد الفجل الأبيض على ما يحتوي عليه من مغذيات طبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية.

فوائد الفجل الأبيض

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الفجل الأبيض هامة للصحة، وذلك وفقا للعديد من الدراسات، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

تعزيز جهاز المناعة

يحتوي الفجل الأبيض على نسبة عالية من فيتامين سي، وهو من أقوى مضادات الأكسدة، والتي تعمل على تعزيز جهاز المناعة، ورفع قدرته على مقاومة البكتيريا والفيروسات، ولذلك فهو مضاد للالتهابات المزمنة مثل التهاب المفاصل، وغيرها من الالتهابات.

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تنظيم عملية الهضم:

يحتوي الفجل الأبيض على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تساعد على تنظيم عملية الهضم، وتقليل خطر الإصابة بالإمساك. كما أنه يحتوي على إنزيمات تساعد على هضم الطعام، وامتصاص العناصر الغذائية.

خفض ضغط الدم:

يحتوي الفجل الأبيض على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو معدن مهم لتنظيم ضغط الدم. حيث يعمل البوتاسيوم على معادلة تأثير الصوديوم، مما يساعد على خفض ضغط الدم.

الوقاية من السرطان

يحتوي الفجل الأبيض على العديد من المركبات التي لها خصائص مضادة للأكسدة، والتي تساعد على حماية الخلايا من التلف، ومنع نمو الخلايا السرطانية.

تحسين صحة القلب

يحتوي الفجل الأبيض على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يساعد على تحسين صحة القلب. كما أنه يحتوي على مركبات تساعد على توسيع الأوعية الدموية، مما يساعد على تحسين تدفق الدم إلى القلب.

تحسين صحة الكلى

يحتوي الفجل الأبيض على نسبة عالية من الماء، كما أنه يحتوي على مركبات تساعد على إزالة السموم من الجسم، مما يساعد على تحسين صحة الكلى.

بالإضافة إلى هذه الفوائد، فإن الفجل الأبيض يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأخرى، مثل:

فيتامين C

فيتامين K

فيتامين B6

الحديد

البوتاسيوم

الألياف الغذائية

وبشكل عام، يعتبر الفجل الأبيض من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية، والتي لها العديد من الفوائد الصحية، ويمكن عمله مخلل، وهو ما نستعرضه في السطور التالية

مقادير مخلل الفجل الأبيض:

2 فجل أبيض كبير

1 كوب ماء

1/2 كوب خل أبيض

1/4 كوب سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

طريقة عمل مخلل الفجل الأبيض

اغسلي الفجل جيدًا بالماء البارد، ثم قشريه واقطعيه إلى شرائح رفيعة.

في قدر متوسط ​​الحجم، اخلطي الماء والخل والسكر والملح والثوم البودرة والفلفل الأسود.

سخني المزيج حتى يغلي، ثم خففي الحرارة واتركيه على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

ارفعي المزيج عن النار واتركيه يبرد تمامًا.

ضيفي شرائح الفجل إلى المزيج البارد.

صبي المزيج في برطمان زجاجي نظيف.

أغلقي البرطمان بإحكام واتركيه في درجة حرارة الغرفة لمدة يومين.

بعد يومين، ضعي البرطمان في الثلاجة.

سيستمر المخلل في التخمير في الثلاجة لمدة تصل إلى شهر.

الفجل للصحة

نصائح لنجاح الوصفة

يمكنك استخدام أي نوع من الفجل في هذه الوصفة، ولكن الفجل الأبيض هو الخيار الأكثر شيوعًا.

إذا كنت تفضل أن يكون مخلل الفجل حارًا، يمكنك إضافة المزيد من الفلفل الأسود المطحون.

يمكنك أيضًا إضافة مكونات أخرى إلى مخلل الفجل، مثل الكرفس والبصل.

