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صحة ومرأة

فوائد الفجل، يعالج التهابات المفاصل ويحسن صحة الكبد ويقوي المناعة

فوائد الفجل، فيتو
فوائد الفجل، فيتو

فوائد الفجل، الفجل من الخضراوات المهمة التي لها شهرة واسعة على مستوى العالم خاصة في الوطن العربي ودول شرق آسيا.

 

وفوائد الفجل، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

 

أهمية تناول الفجل

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الفجل هو أحد الخضراوات الجذرية التي تنتمي إلى عائلة الكرنب، ويعتبر من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية والفيتامينات، ويتميز الفجل بلونه الأحمر المميز وطعمه الحار قليلًا، ويُستهلك سواء بشكل طازج في السلطات أو مشوي أو في الأطباق المختلفة، ويعتبر الفجل من الخضراوات ذات القيمة الغذائية العالية، وله فوائد صحية متعددة تجعل منه خيار ممتاز لإضافته إلى النظام الغذائي.

فوائد الفجل 
فوائد الفجل

فوائد الفجل للصحة 

وأضاف السيد، أن من فوائد الفجل التى تدفعنا لتناوله باستمرار:

  • احتواؤه على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، مثل فيتامين C الذي يعتبر مضاد قوي للأكسدة، ويساعد في تعزيز جهاز المناعة والوقاية من الأمراض.
  • يحتوي الفجل على كمية كبيرة من الماء، مما يساعد في ترطيب الجسم وتحسين صحة الجلد.
  • الفجل أيضًا غني بالألياف الغذائية، والتي تلعب دور مهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، والألياف تساعد على تعزيز حركة الأمعاء، مما يساهم في الوقاية من الإمساك وتحسين عملية الهضم.
  • الفجل يحتوي على مركبات تساعد في التخلص من السموم من الجسم، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد في الحفاظ على وزن صحي.
  • يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يساعد في تعزيز صحة الجهاز المناعي.
  • الفجل يساهم في تحسين صحة القلب، حيث يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتنظيم ضغط الدم.
  • يحتوي الفجل على مركبات تساعد في محاربة الالتهابات وتقليل الألم المرتبط ببعض الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل.
  • الفجل يساعد في تحسين صحة الكبد، حيث يساعد في تنشيط وظائفه ويساهم في طرد السموم من الجسم.
  • يساعد الفجل في الحفاظ على صحة البشرة، بفضل محتواه من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، وبالتالي يقلل من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة.
  • الفجل يعد خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على وزنهم، إذ يمكن تناوله كوجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية.
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