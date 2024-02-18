فوائد الفجل، لتعزيز المناعة وتحسين الهضم وتغذية البشرة

فوائد الفجل للجسم، لا تعد ولا تحصى، فما يحتوي عليه الفجل من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية، تجعله من أفضل الخضروات للجسم بشكل عام، وللبشرة بشكل خاص، ولذلك لابد من الحرص على تضمينه في النظام الغذائي المتبع.



فوائد الفجل



وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الفجل للجسم، تجعله من أفضل الخضروات، فهو يساعد على ترطيب البشرة، وإنقاص الوزن، وله خصائص مضادة للالتهابات، كما أنه يساعد على تحسين صحة الجهاز التنفسي.

بالإضافة إلى أن الفجل غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، مثل فيتامينات A وC وK، والبوتاسيوم، والحديد، والكالسيوم.

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أنواع الفجل:

الفجل الأحمر: غني بمضادات الأكسدة وفيتامين ج.

الفجل الأسود: غني بالأنثوسيانين، وهو نوع من مضادات الأكسدة.

الفجل الأبيض: غني بالبوتاسيوم والألياف الغذائية.

وتستعرض الدكتورة هدى في السطور التالية أهم فوائد الفجل:

تعزيز المناعة وإزالة السموم:

محتواه العالي من فيتامين ج، يجعله مضادًا للعدوى الفيروسية ويعزز المناعة، ومضادات الأكسدة القوية فيه تساعد في إزالة السموم من الجسم.

تحسين الهضم:

الألياف الغذائية الموجودة فيه تسهل عملية الهضم وتمنع الإمساك، الى جانب أن الأنزيمات الموجودة فيه تساعد على هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

تحسين صحة الكبد:

يساعد على تحسين وظائف الكبد وإزالة السموم منه، ومضادات الأكسدة فيه تحمي الكبد من التلف.

الوقاية من السرطان:

مضادات الأكسدة فيه تحارب الجذور الحرة التي تسبب السرطان، وبعض المركبات الموجودة فيه قد تساعد أيضًا في الوقاية من بعض أنواع السرطان.

تحسين صحة القلب:

البوتاسيوم الموجود فيه يساعد على تنظيم ضغط الدم، والألياف الغذائية فيه تساعد على خفض الكوليسترول.

ملاحظة هامة:

وتلفت الدكتورة هدى، إلى أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى أو مشاكل في الغدة الدرقية استشارة الطبيب قبل تناول الفجل.

فوائد الفجل للبشرة



وأضافت الدكتورة هدى، أن فوائد الفجل للبشرة، لا يمكن إغفالها، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

ترطيب البشرة:

يحتوي الفجل على نسبة عالية من الماء، مما يجعله مثاليًا لترطيب البشرة ومنع جفافها، ويساعد فيتامين C الموجود في الفجل على تحسين ملمس البشرة وجعلها أكثر نعومة.

محاربة الشيخوخة:

مضادات الأكسدة الموجودة في الفجل، مثل فيتامين C والأنثوسيانين، تساعد على محاربة الجذور الحرة التي تسبب علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويحفز فيتامين C إنتاج الكولاجين، وهو بروتين مسؤول عن حيوية ومرونة البشرة.

تفتيح البشرة:

يساعد الفجل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، وذلك بفضل محتواه من فيتامين C والإنزيمات التي تُعزّز تجديد خلايا الجلد، كما يمكن استخدام عصير الفجل كتونر طبيعي للبشرة للتخلص من البقع الداكنة والتصبغات.

علاج حب الشباب:

يحتوي الفجل على خصائص مضادة للبكتيريا، مما يجعله مفيدًا في علاج حب الشباب والتهابات الجلد، ويساعد فيتامين C على تقليل الالتهاب وتسريع التئام الجروح.

تنظيف البشرة:

يمكن استخدام الفجل كمنظف طبيعي للبشرة لإزالة الأوساخ والشوائب، كما يساعد محتواه من الألياف على تقشير البشرة بلطف وإزالة خلايا الجلد الميتة.

فوائد الفجل

وصفات منزلية باستخدام الفجل للعناية بالبشرة:

قناع ترطيب:

امزجي ملعقة كبيرة من عصير الفجل مع ملعقة كبيرة من العسل.

ضعي القناع على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

تونر تفتيح:

امزجي ملعقة كبيرة من عصير الفجل مع ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ضعي التونر على وجهك باستخدام قطعة من القطن.

اتركيه حتى يجف.

ماسك لعلاج حب الشباب:

امزجي ملعقة كبيرة من عصير الفجل مع ملعقة صغيرة من جل الصبار.

ضعي الماسك على المناطق المصابة بحب الشباب واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

تنبيهات هامة

تأكدي من اختبار أي وصفة على منطقة صغيرة من جلدك قبل استخدامها على وجهك بالكامل.

إذا كنتي تعاني من حساسية تجاه الفجل، فتجنبي استخدامه على بشرتك.

