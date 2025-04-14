الدوري الإنجليزي، بورنموث يتقدم أمام فولهام بهدف في الشوط الأول

الدوري الانجليزي، انتهى الشوط الأول من مباراة بورنموث أمام فولهام بتقدم الأول بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب دين كورت العريق في بريطانيا في ختام منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) لكرة القدم.

تشكيل فولهام أمام بورنموث

يدخل فريق فولهام مباراته أمام بورنموث بتشكيل يضم كل من:

تشكيل فولهام، فيتو

تشكيل بورنموث أمام فولهام

فيما يدخل فريق بورنموث مباراته أمام فولهام بتشكيل مكون من:

تشكيل بورنموث أمام فولهام، فيتو

ترتيب فولهام وبورنموث بالدوري الإنجليزي

ودخل بورنموث اللقاء محتلا المركز العاشر برصيد 45 نقطة في جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

فيما يحتل فولهام المركز الثامن بـ 48 نقطة.

ترتيب الدوري الانجليزي، واصل ليفربول تصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباراة بورنموث ضد فولهام في ختام الجولة الـ 32.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 32

1- ليفربول 76 نقطة

2- أرسنال 63 نقطة

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة

4- نيوكاسل يونايتد 56 نقطة

5- مانشستر سيتي 55 نقطة

6- تشيلسي 54 نقطة

7- أستون فيلا 54 نقطة

8- فولهام 48 نقطة

9- برايتون 48 نقطة

10- بورنموث 45 نقطة

11- برينتفورد 43 نقطة

12- كريستال بالاس 43 نقطة

13- إيفرتون 38 نقطة

14- مانشستر يونايتد 38 نقطة

15- توتنهام هوتسبير 37 نقطة

16- وولفرهامبتون 35 نقطة

17- وست هام يونايتد 35 نقطة

18- إبسويتش تاون 21 نقطة

19- ليستر سيتي 18 نقطة

20- ساوثهامتون 10 نقاط

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