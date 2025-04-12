مرموش يواصل التألق، أهداف مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس (فيديو)

الدوري الإنجليزي، فاز مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش على نظيره كريستال بالاس بنتيجة 5-2 على ملعب "الاتحاد"، ضمن لقاءات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي، موسم 2024 /25.

السيتي يفوز على كريستال

الهدف الأول لفريق كريستال بالاس جاء عن طريق سار في الدقيقة 14. عزز تقدم فريق بالاس ريتشاردز في الدقيقة 24.

بينما نجح دي بروين في تسجيل الهدف لمانشستر سيتي، من تسديدة قوية من ركلة حرة في الدقيقة 32، وتسديدة صاروخية من عمر مرمموش من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 37.

🇪🇬⚽️ عمر مرموش يعيد مانشستر سيتي إلى المباراة بهدف التعادل 2-2 أمام كريستال بالاس!



👏 اللاعب المصري دائمًا في المكان المناسب#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/89wrL6Bzpe — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2025

أحرز هدف مانشستر سيتي ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 67، واختتم أهداف السيتي نيكو اورايلي في الدقيقة 79.

بهذه النتيجة يصعد مانشستر سيتي للنقطة 55 في المركز الرابع، بينما كريستال بالاس يتجمد عند النقطة 43 في المركز الحادي عشر.

ويفتقد مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس خدمات النجم إيرلينج هالاند، بعدما تعرض لإصابة على مستوى الكاحل قبل أسبوعين.

ويعتمد المان سيتي على خدمات النجم المصري عمر مرموش وأدائه المميز، بعدما سجل 6 أهداف وصنع هدفًا في 13 مباراة.

تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، روبن دياز، جفارديول، أوريلي.

خط الوسط: جوندوجان، نيكو جونزاليس، كوفاسيتش.

خط الوسط الهجومي: كيفين دي بروين، ماكيتي.

خط الهجوم: عمر مرموش.

كانت مباراة الدور الأول بين الفريقين في الموسم الجاري انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما.

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