أرقام كارثية تضرب مانشستر يونايتد بعد الخسارة من نيوكاسل

تلقى فريق مانشستر يونايتد، خسارة قاسية بنتيجة 4-1 أمام مضيفه نيوكاسل، مساء اليوم الأحد، في إطار الجولة 32 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

أرقام سلبية تضرب مانشستر يونايتد

وكشفت الأرقام التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية، عن سلسلة من الحقائق السلبية التي تعكس حجم الأزمة التي يمر بها اليونايتد.

ووفقا لـ "بي بي سي"، فقد ارتكب اليونايتد 12 خطأ مباشرًا أدت إلى أهداف هذا الموسم في الدوري، وهو ثالث أعلى رقم خلف ساوثهامبتون (19) وأستون فيلا (13).

وقد ارتكب المان يونايتد، اثنين من هذه الأخطاء، في مباراة نيوكاسل، مما يؤكد استمرار أزمة التركيز في الخطوط الخلفية للمانيو.

وتأخر اليونايتد بنتيجة 0-1 في 19 مباراة مختلفة بالبريميرليج هذا الموسم، وهو رقم لا يتجاوزه سوى ليستر (27)، ساوثهامبتون (21)، وولفرهامبتون (20).

والأسوأ أن هذا الرقم يعادل أسوأ سجل للفريق في موسم واحد بتاريخ مشاركاته في البريميرليج، وتحديدًا في موسم 2013-2014.

ومنذ تولي روبن أموريم، قيادة الفريق، استقبل اليونايتد 48 هدفا بجميع المسابقات، وهو رابع أسوأ سجل بين أندية البريميرليج في نفس الفترة، بعد ساوثهامبتون (59)، توتنهام (53) وليستر (53).

وبـ 14 هزيمة في الدوري حتى الآن، عادل اليونايتد، رقمه الأسوأ في موسم واحد في البريميرليج، والذي تحقق أيضًا الموسم الماضي.

وإذا خسر الفريق، مباراتين إضافيتين هذا الموسم، فسيكون ذلك أسوأ سجل هزائم له في البريميرليج منذ موسم 1989-1990، عندما خسر 16 مباراة في 38 جولة.

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