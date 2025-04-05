تعادل مثير بين وست هام وبورنموث في الدوري الإنجليزي

تعادل وست هام يونايتد مع بورنموث 2 / 2 ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعادل وست هام مع بورنموث

سجل نيكلاس فولكروج وجارود بوين هدفي وست هام في الدقيقتين 61 و68، بينما أحرز إيفانيلسون هدفي بورنموث في الدقيقتين 38 و79.

بهذا التعادل بقى بورنموث في المركز التاسع برصيد 45 نقطة، بينما يقبع وست هام يونايتد في المركز 15 برصيد 35 نقطة.

وفي نفس الجولة فاز فريق كريستال بالاس، على نظيره برايتون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت ثنائية كريستال بالاس عن طريق جون فيليب ماتيتا ودانيال مونوز في الدقائق 2 و54، فيما سجل هدف برايتون المهاجم داني ويلبيك في الدقيقة 30.

وشهدت المباراة 3 بطاقات حمراء، حيث طرد الحكم لاعبا كريستال بالاس إدوارد نيكيتاه ومارك جويهي في الدقائق 77 و89، فيما تعرض يان باول فان هيكي لاعب برايتون للطرد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

تشكيل كريستال بالاس ضد برايتون

تشكيل برايتون ضد كريستال بالاس

ماذا يحتاج ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي؟

ومن ناحيته اقترب ليفريول من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم بعد تعثر آرسنال بالتعادل مع إيفرتون بهدف لمثله.

ماذا يحتاج ليفربول لحسم الدوري الإنجليزي

ليفربول أصبح يحتاج إلى الفوز في 4 مباريات من أصل 8 مباريات متبقية له في الدوري الإنجليزي الممتاز لضمان اللقب.

وحاليًا، يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 73 نقطة، بينما يأتي آرسنال في المركز الثاني برصيد 62 نقطة بفارق 11 نقطة.

إذا فاز ليفربول في المباريات الأربع القادمة ضد:

- فولهام: سيرفع رصيده إلى 76 نقطة، مما يعني أن الفارق سيصل إلى 14 نقطة بنهاية الجولة 31.

- وست هام يونايتد

- ليستر سيتي

- توتنهام

وسيصل رصيده إلى 85 نقطة، بينما أقصى رصيد يمكن أن يصل إليه آرسنال هو 83 نقطة، مما يعني أن ليفربول سيكون بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز دون النظر لنتائج آرسنال.

ويبقي فارق الأهداف يصب في مصلحة ليفربول، حيث إن زملاء محمد صلاح (+43) يتقدمون على حساب فريق ميكيل أرتيتا (+30)، حتى الآن في حالة التساوي في النقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.