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رياضة

ليفربول يحقق فوزا مثيرا على وست هام 2-1 في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

فاز فريق ليفربول على نظيره وست هام بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الأنفيلد" ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

جاء هدف ليفربول الأول عن طريق  لويس دياز بالدقيقة 18 بعد تمريرة محمد صلاح الرائعة، فيما تعادل فريق وست هام يونايتد بالدقيقة 86 من هدف عكسي سجله روبيرتسون بالخطأ في مرماه، قبل أن يرد ليفربول بهدف التقدم في الدقيقة 88 عن طريق فان دايك.

تشكيل ليفربول أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، تيكسماس.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، جونز، لويس دياز.

خط الهجوم: ديوجو جوتا.

تشكيل وست هام ضد ليفربول

حراسة المرمى: أريولا

الدفاع: كيلمان، مافروبانوس، توديبو

الوسط: وان بيساكا، باكيتا، وارد براوس، سولير، سكارليس

الهجوم: قدوس، بوين

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين هذا الموسم قد انتهت بفوز كاسح لـ ليفربول بخمسة أهداف دون رد.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، بفارق 13 نقطة عن آرسنال، في حين أن وست هام لديه 35 نقطة، حيث يحتل حاليًا المركز السابع عشر في جدول البطولة.

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