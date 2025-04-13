نيوكاسل يضرب مانشستر يونايتد برباعية في الدوري الإنجليزي (صور)

الدوري الإنجليزي، فاز فريق نيوكاسل يونايتد على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعهتما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب سانت جيمس بارك.

افتتح نيوكاسل التسجيل عن طريق تونالي في الدقيقة 24، قبل أن يتعادل جارناتشو في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الاول بنتيجة 1-1.

وفي الشوط الثاني سجل نيوكاسل 3 أهداف عن طريق: هارفي بارنز "هدفين"، وجيماريش في الدقائق 49 و64 و77.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

تشكيل نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد



وكانت المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدور الأول من البريميرليج، قد انتهت بفوز نيوكاسل بهدفين مقابل لا شيء، في الجولة التاسعة عشرة من المسابقة، على ملعب أولد ترافورد.

بهذه النتيجة يحتل فريق نيوكاسل المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.

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