دي بروين: لا مانع لدي من البقاء في الدوري الإنجليزي بعد نهاية مشواري مع السيتي

تحدث الدولي البلجيكي كيفين دي بروين، نجم وقائد فريق مانشستر سيتي، عن موقفه من إمكانية الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر نادي آخر، بعد نهاية مشواره مع السيتي.

دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي

وكان دي بروين أعلن رحيله عن مانشستر سيتي مع نهاية عقده الحالي، وسط اهتمام من أندية في الدوري السعودي والأمريكي، إلى جانب احتمالات استمراره في البريميرليج.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية، قال دي بروين: "دائمًا ما يكون هناك تحد جديد، لكن، كما تعلمون، لا يمكنني التنبؤ بما سيحدث في الموسم المقبل".

وأضاف: "إذا قدم لي نادٍ مشروعًا رياضيًا مقنعًا، فأنا مستعد للاستماع. أدرك أنني لم أعد في سن صغيرة، لكنني ما زلت قادرًا على تقديم مستوى عالٍ".

وتابع: "لا أعرف ما هي الأندية المهتمة بضمي. بالنسبة لي، إذا جاء عرض جيد وكانت عائلتي مرتاحة له، فسنتخذ القرار المناسب".

دي بروين يترك الباب مفتوحا أمام الاستمرار في الدوري الإنجليزي

وعند سؤاله عما إذا كانت مسيرته في إنجلترا قد انتهت، أجاب: "بصراحة، لا أعلم. لم يمضِ وقت طويل على قراري بمغادرة مانشستر سيتي، ومن الصعب حسم أي شيء خلال أسبوع واحد في عالم كرة القدم".

وختم النجم البلجيكي تصريحاته قائلًا: "لم ألتقي بعائلتي منذ اتخاذ القرار. يجب أن نتحدث أولًا، ثم أرى العروض المطروحة، لذا لا أملك أي فكرة حاليًا".

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