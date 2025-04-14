الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دي بروين: لا مانع لدي من البقاء في الدوري الإنجليزي بعد نهاية مشواري مع السيتي

دي بروين، فيتو
دي بروين، فيتو

تحدث الدولي البلجيكي كيفين دي بروين، نجم وقائد فريق مانشستر سيتي، عن موقفه من إمكانية الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر نادي آخر، بعد نهاية مشواره مع السيتي.

دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي 

وكان دي بروين أعلن رحيله عن مانشستر سيتي مع نهاية عقده الحالي، وسط اهتمام من أندية في الدوري السعودي والأمريكي، إلى جانب احتمالات استمراره في البريميرليج.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية، قال دي بروين: "دائمًا ما يكون هناك تحد جديد، لكن، كما تعلمون، لا يمكنني التنبؤ بما سيحدث في الموسم المقبل".

وأضاف: "إذا قدم لي نادٍ مشروعًا رياضيًا مقنعًا، فأنا مستعد للاستماع. أدرك أنني لم أعد في سن صغيرة، لكنني ما زلت قادرًا على تقديم مستوى عالٍ".

وتابع: "لا أعرف ما هي الأندية المهتمة بضمي. بالنسبة لي، إذا جاء عرض جيد وكانت عائلتي مرتاحة له، فسنتخذ القرار المناسب".

دي بروين يترك الباب مفتوحا أمام الاستمرار في الدوري الإنجليزي 

وعند سؤاله عما إذا كانت مسيرته في إنجلترا قد انتهت، أجاب: "بصراحة، لا أعلم. لم يمضِ وقت طويل على قراري بمغادرة مانشستر سيتي، ومن الصعب حسم أي شيء خلال أسبوع واحد في عالم كرة القدم".

وختم النجم البلجيكي تصريحاته قائلًا: "لم ألتقي بعائلتي منذ اتخاذ القرار. يجب أن نتحدث أولًا، ثم أرى العروض المطروحة، لذا لا أملك أي فكرة حاليًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دي بروين كيفين دى بروين مانشستر سيتي الدوري الانجليزي البريميرليج

مواد متعلقة

بعد دي بروين، عدوى الرحيل تنتقل لنجم آخر في مانشستر سيتي

إنتر ميامي يخطط لإجهاض حلم نادي سعودي بشأن دي بروين

بعد 10 سنوات من الإنجازات.. مسيرة دي بروين مع مانشستر سيتي (إنفوجراف)

جوارديولا يتحدث عن رحيل دي بروين ويكشف موقفه من كأس العالم للأندية

ads

الأكثر قراءة

الزمالك يحسم الجدل بشأن مفاوضات زيزو ويطالبه بالعودة الفورية للتدريبات

التحقيق في فيديو صادم، سيارة تدهس أمين شرطة بالمرور

أشرف زكي مهاجما الحكومة بسبب لجنة الدراما: "بيهمشونا وبيلغوا دورنا "

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن مخطط تطوير "نزلة السمان" ومصير المنازل

محمود الخطيب يشهد على عقد قران ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال (فيديو وصور)

رويترز: توقعات بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2%

الرحمة المفقودة، العثور على 3 كلاب مسممة بأكتوبر والأمن يلاحق الجناة

5 جنيهات زيادة في كيلو اللبن و3 للزبادي، ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها بالأسواق

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشتري كيلو السكر اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم الإثنين 14-4-2025 في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مصر تزين قائمة المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى كأس العالم تحت 17 عامًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من الأشهر الحرم، تعرف على فضل شهر ذي القعدة ومعناه

تفسير حلم الذئب في المنام وعلاقته بالابتعاد عن ارتكاب الذنوب

ما حكم الشرع في ترك العمل والغياب دون إذن من أجل أداء فريضة الحج؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية