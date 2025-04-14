وكيل صحة الإسماعيلية تناقش التقرير الربع سنوي لمعدلات العمل بالمنشآت الطبية (صور)

عقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية اجتماعا موسعًا بحضور مديرى الإدارات بديوان مديرية الصحة بالإسماعيلية ؛لمناقشة ما تم إنجازه من أعمال خلال الربع الأول من العام الحالى، ولمتابعة سُبل تطوير آليات العمل بالإدارات الفنية والإدارية،وبحث المشكلات والمعوقات والعمل على حلها وإمكانية إستغلال الموارد المتاحة لتحقيق أقصى إستفاده ممكنة.

تنفيذ توجيهات وزير الصحة

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتكليفات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بالمتابعة المستمرة والمكثفة لسير العمل بالمديريات والإدارات الصحية، والوقوف على تطوير جودة الخدمات المقدمة للمرضى والمواطنين بها،

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

إشادة بجهود العاملين والأطباء

وأشادت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، بالجهد المبذول خلال الفترة السابقة فى مختلف الإدارات والمنشآت التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية وما تم تنفيذه من إستحداث خدمات جديدة بالمستشفيات تيسيرًا على المرضى.

ارتفاع معدل التردد على الوحدات الصحية

كما أشادت بإرتفاع معدَّل التردد على الوحدات الصحية في محافظة الإسماعيلية، وما حققته المبادرات الرئاسية من تواجد ملموس بجميع فعاليات المحافظة وما حققته حملات تنظيم الأسرة فى تحسين الخصائص السكانية،وما حققته القوافل العلاجية من مستهدف من المواطنين بالمناطق المحرومة من الخدمة الصحية على مستوى المحافظة.



جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

اشادة بالحملات الصحية على المنشآت الغذائية

و ثمنت وكيل وزارة الصحة فى محافظة الإسماعيلية الحملات الرقابية علي المنشآت الطبية الخاصة لإدارة العلاج الحر والحملات التفتيشية المتواصلة لمكاتب مراقبة الأغذية ومتابعة أعمال الاصحاح البيئي، ومتابعة التطعيمات الروتينية وترصد الأمراض المعدية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة على أن المديرية بصدد تسليم وحدات بدر بحى الشيخ زايد ومستشفى التل الكبير المركزى فور الإنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية وتسكين الأطقم الطبية والإدارية إستعدادًا لإنضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل والذى يعد إضافة كبيرة للخدمة الصحية لمواطنى محافظة الإسماعيلية.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

و شكرت جهود العاملين بعيادة الجلدية التخصصية ومعمل الإسماعيلية لتركيبات الأسنان، وذلك من خلال الخدمات التي تم تقديمها لمواطني الإسماعيلية وبالتنسيق مع إدارة الطب الوقائى نسعى لتشغيل جهاز الفرم والتعقيم للنفايات الطبية الخطرة فى أقرب وقت ليكون الأول من نوعه في مستشفيات ومدن محافظات القناة.

وشددت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية على ضرورة تكثيف المتابعة والرقابة والتنسيق مع الإدارات الصحية ووحدات الرعاية الأولية لزيادة معدلات الإنجاز وتوثيقها لسهولة قياسها كلٌُ فى مجالة،وطرح مزيد من الأفكار والمقترحات لتطوير بيئة العمل ؛لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة للمواطنين مع مراقبة الإلتزام والإنضباط الإداري للعاملين وفقًا للقواعد المنظِمه للعمل لكل منشأة.

كما أكدت على ضرورة إستكمال الدورات التدريبية لجميع العاملين،وبالأخص الدفعات الجديدة من الأطقم الطبية لتأهيلهم للعمل بفكر مختلف يناسب تطورات الحياة العملية الحديثة لتحسين الأداء بما يحقق رؤية وزارة الصحة والسكان فى المرحلة القادمة.

وخلال الإجتماع إستعرض مديرى الإدارات الإنجاز الربع سنوى الأول فى 2025 وعرض الإيجابيات والسلبيات، وبحث أي معوقات تؤثر على إنتظام سير العمل، لوضع الحلول المناسبة لها، وذلك لتقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية للمرضى بالمستشفيات ولتعزيز المنظومة الصحية بالمحافظة.

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