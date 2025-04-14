سياحة الإسماعيلية تروج للمعالم السياحية بالمحافظة (صور)

نظمت إدارة السياحة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، ندوة تعريفية بمقر المعهد العالي للسياحة والفنادق "إيجوث"، تحت عنوان "السياحة بالإسماعيلية ومعالم المدينة"؛ بهدف تعزيز الوعي السياحي لدى الطلاب وربطهم بالواقع الميداني.



ارتباط بين الجانب النظرى والعملى للتدريب

بدأت الفعاليات بكلمة للدكتورة قدرية بنداري، رئيس مجلس إدارة المعهد، أشادت فيها بدعم محافظ الإسماعيلية اللواء أكرم جلال للقطاع السياحي، مُشيرة لأهمية الربط بين الجانب النظري والعملي في التدريب.

التنوع السياحي في محافظة الإسماعيلية

جانب من الندوة،فيتو

جانب من الندوة،فيتو

كما تحدث أشرف سليمان، مدير إدارة السياحة بديوان عام المحافظة، عن تنوع المقومات السياحية بالمحافظة، مثل: السياحة الثقافية ومتحف الآثار، متحف قناة السويس، النصب التذكاري للجندي المجهول، والسياحة البيئية ومزارع الفراولة والمانجو، والحدائق المتخصصة، والمهرجانات: مهرجان الهجن الدولي، الأفلام التسجيلية، الربيع "أميرات الفراولة"، والفنون الشعبية، والاستثمارات الحديثة: تطوير الفنادق، القرية الأولمبية، والشواطئ السياحية.

جانب من الندوة،فيتو

جانب من الندوة،فيتو

كما ناقش الطلاب تجاربهم في زيارة المعالم، ودعاهم للمشاركة في الفعاليات السياحية.

وفي الختام، كُرِّم "سليمان" بدرع وشهادة تقدير لجهوده المتميزة في تنظيم الأنشطة السياحية بالمحافظة.

أقيمت الندوة تحت إشراف الدكتورة يسرا عطية التي أكدت على أهمية ربط الطلاب بقطاع السياحة الفعلي وخلق حوار بنَّاء بين قيادات العمل السياحي بالمحافظة وطلاب الجامعة.

جانب من الندوة،فيتو

جانب من الندوة،فيتو

جانب من الندوة،فيتو

جانب من الندوة،فيتو

جاءت الندوة ضمن جهود المحافظة لتعزيز السياحة الداخلية وتأهيل الكوادر الشابة للنهوض بالقطاع السياحي.

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