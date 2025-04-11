محافظ الإسماعيلية يستمع لمطالب المواطنين عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد الهدى (صور)

أدى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، شعائر صلاة الجمعة بمسجد الهدى بمنطقة ٢٤ أكتوبر نطاق حي ثالث مدينة الإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال الصلاة

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، لفيف من قيادات مديرية أوقاف الإسماعيلية، وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

جانب من شعائر الصلاة،فيتو

جانب من شعائر الصلاة،فيتو

خطبة الجمعة

وألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ السيد عطية مدير عام الإدارات بمديرية الأوقاف بالإسماعيلية، والتي تحدث خلالها عن كلمة "أنا" التي تهدي إلى مكارم الأخلاق، وعن أخلاق رسول الله ﷺ.

جانب من شعائر الصلاة،فيتو

جانب من شعائر الصلاة، فيتو

محافظ الإسماعيلية يلتقي المواطنين

وعقب انتهاء شعائر الصلاة، التقى محافظ الإسماعيلية بعدد من المواطنين والأهالي واستمع إلى مطالبهم، التي وعد بالعمل على تلبيتها في أقرب وقت ممكن، في إطار القانون والإمكانيات المتاحة.

جانب من شعائر الصلاة،فيتو

جانب من شعائر الصلاة،فيتو

جانب من شعائر الصلاة،فيتو

وعلى صعيد آخر كان المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، قد عقد، أمس الخميس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح على مخالفات البناء، والإزالات وزيادة نسبة المحافظة في تلك الملفات.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وشهد الاجتماع كل من اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية المستشار عيد ناصف المستشار القانوني للمحافظة، معاون الوزير المحافظ للمتابعة، رؤساء المراكز والمدن ومديري عموم الشئون القانونية والحسابات العامة والحسابات الخاصة والتخطيط العمراني والشئون المالية والإدارية ومسئولي التقنين وحساب بيع الأراضي وأصول الدولة والمتغيرات المكانية والجهات المعنية بالاجتماع.

فحص كافة الملفات

وأشار عصام الدين إلى ضرورة فحص الملفات المتداخلة بين المراكز وتواجدها ضمن المركز الصحيح بما يسهل الإجراءات المتبعة في منظومة التقنين، بالإضافة إلى ضرورة إنهاء الملفات المعلقة وحصر الملفات المتكررة بما يسهم في إنهاء العديد من المشكلات من خلال التنسيق الجيد بين جميع أطراف تطبيق المنظومة بالمحافظة.

تفعيل متابعة الإجراءات

وشدد على تفعيل ومتابعة الإجراءات القانونية بمعرفة المراكز والمدن وذلك للمتعدين على أراضي أملاك الدولة.

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