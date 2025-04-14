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محافظات

بدء تنفيذ طريق الحمادات السحارة أبو آدم بالإسماعيلية (صور)

تنفيذ محور مروري
تنفيذ محور مروري مهم بمحافظة الإسماعيلية، فيتو

 قال المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية: إن المديرية تقوم حاليًا بتنفيذ أحد المحاور المرورية الهامة، والذي يمثل فتح شريان جديد يربط بين منطقة أبو عطوة بقرية نفيشة مرورًا بالمقابر، ثم عزبة الحمادات ثم أبو آدم ثم طريق البلاچات بطول ٣كم و٨٠٠ م.  

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مواصفات الطريق الجديد 

 وأشار المهندس أحمد الشيمي إلى أن هذا الطريق قائم حاليًا بعرض من ٤: ٥ أمتار، وتشمل أعمال مديرية الطرق والنقل أعمال توسيع للطريق ليصل إلى ١٠ أمتار. 
 

جانب من الأعمال، فيتو
فتح شريان جديد يربط بين منطقة أبوعطوة بقرية نفيشة، فيتو

إنارة الطريق بشكل كامل 

 وأضاف مدير عام الطرق والنقل  في الإسماعيلية أن الأعمال تشمل إنارة الطريق، وترفيقه بالكامل، وذلك عن طريق تعديل شبكة مياه الشرب وإنهاء مشكلات وصلات الصرف الصحي، وتوريد وإنشاء مواسير الري العابرة للطريق، وقد بدأت الأعمال منذ ١ فبراير ٢٠٢٥ وتستمر حتى ١ يوليو ٢٠٢٥، وتبلغ التكلفة التقديرية للأعمال حوالي ٢٥ مليون جنيه. 

جانب من الأعمال، فيتو
تنفيذ أحد المحاور المرورية الهامة بالإسماعيلية، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو
تنفيذ أحد المحاور المرورية الهامة بالإسماعيلية، فيتو

سرعة إنجاز الأعمال لمشروعات الخطة الاستثمارية 

 ومن جانبه، تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جهود مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، موجهًا بسرعة إنجاز الأعمال لمشروعات الخطة الاستثمارية ٢٠٢٤- ٢٠٢٥، طبقًا للتوقيتات الزمنية المعدة سابقًا. 

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد قام يناير الماضي بجولة تفقدية لقرى أبوعطوة وعزبة السحارة، ومنطقة الحمادات، وأبوآدم، وصولًا إلى طريق البلاچات، ووجَّه بمد الطريق الواصل من الشارع التجاري لأبوعطوة بمنطقة الدبابات إلى مقابر أبوعطوة بمنطقة السحارة بمده إلى قرى الحمادات ومن ثم إلى عزبة آدم وطريق البلاچات.  

جانب من الأعمال، فيتو
تنفيذ أحد المحاور المرورية الهامة بالإسماعيلية، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو
تنفيذ أحد المحاور المرورية الهامة بالإسماعيلية، فيتو

يأتي ذلك تأكيدًا لجهود محافظة الإسماعيلية نحو خلق محاور مرورية جديدة وفتح شرايين جديدة للطرق خاصة في المراكز والقرى لتحقيق السيولة المرورية وكذلك ربط القرى ببعضها.

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محافظ الإسماعيلية الطرق والنقل بالاسماعيلية طريق ابو آدم ابو عطوة نفيشة عزبة الحمادات طريق البلاچات المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل

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