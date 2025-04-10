جولة مفاجئة من وكيل الأوقاف بالإسماعيلية على أعمال الصيانة بالمساجد (صور)

أجرى فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، جولة مفاجئة على مساجد الإحلال والتجديد والصيانة.



وكان وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، قد وجه بإجراء حصر شامل لجميع الأعمال والعمليات الجارية بالمساجد سواء الإحلال والتجديد أو الصيانة.

حصر المساجد المنشأة بالجهود الذاتية

وشدد على حصر جميع المساجد التي يتم إنشاؤها بالجهود الذاتية وأسماء القائمين عليها وإعداد ملف كامل لكل مسجد على حدة، ومتابعة التعديات على المساجد والزوايا.

عقد اجتماع مع مسئولى الإدارة الهندسية

وعقد فضيلة الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، أمس اجتماعا هاما وطارئا مع الإدارة الهندسية بالمديرية والفنيين الهندسيين بالإدارات وذلك بحضور وليد عبدالحميد عبدالكريم المدير المالي والإداري والهندسي بالمديرية.

واستهدف الاجتماع عرض المستجدات الخاصة بالمساجد من حيث الإنشاء والإحلال والتجديد والصيانة.

أبرز محاور الاجتماع

كما ناقش وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية عددا من الأمور الهامة منها الاهتمام بالمرور الدائم والمتتابع على جميع المساجد خاصة التي يجري بها أعمال إحلال وتجديد أو صيانة لمتابعة الأعمال الجارية وعرض تقرير مصور بما تم من الأعمال أسبوعيا يوضح به نسبة التنفيذ وتاريخ انتهاء الأعمال، ومدى مطابقة التنفيذ للوحات الإنشائية والرسومات المعتمدة وكذا إعداد تقرير بالمساجد التي تم التصريح لها للعمل بها بالجهود الذاتية، وتقرير بالمساجد التي لم تدخل الخدمة.

متابعة تنفيذ إزالة التعديات على المساجد

كما شهد وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية متابعة التعديات على المساجد والزوايا ومتابعة تنفيذ إزالة التعديات وإعداد التقارير اللازمة لذلك.

وقال وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية إن جميع الأعمال التي تتم فيما يخص المساجد سواء إحلال وتجديد أو صيانة أو يتم إنشائها بالجهود الذاتية في المساجد الحكومية أو الأهلية يتم إجراء متابعة ميدانية ومستمرة عليها.

وأكد أن جميع المساجد بلا استثناء تابعة للمديرية ولا يتم دخول أي مسجد الخدمة إلا بالرجوع للمديرية لإنهاء الإجراءات اللازمة لذلك.

كما شدد على ضرورة عدم استلام المساجد التي يجرى بها العمل إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات إضافة لإنشاء (رامب) في مدخل جميع المساجد لخدمة ذوي الهمم، والتنبيه على عدم استلام أي مسجد يخلو من مدخل خاص بذوي الهمم.





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