بعد مشاركتها في مهرجان هوليوود، إلهام شاهين توجه رسالة إلى الجاليات المصرية والعربية

وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة شكر إلى مهرجان هوليوود للسينما العربية بلوس أنجلوس.

وكتبت إلهام شاهين منشورا لها عبر صفحتها على فيس بوك قالت فيه: “شكرا مهرجان هوليوود للسينما العربية بلوس أنجلوس، سعدت بوجودى معكم جدا كرئيسة للجنة التحكيم، واستمتعت بمشاهدة أفلام رائعة، كلها تستحق جوائز، شكرا مايكل باخوم رئيس المهرجان وكل فريق العمل معك على مجهوداتكم الكبيرة لإنجاح المهرجان وحبكم لفن السينما”

وأضافت: شكرا للجاليات المصرية والعربية الذين سعدنا بلقائهم من خلال مشاهدة الأفلام والمشاركة بالندوات.

رسالة إلى أحمد حلمي

وكانت الفنان إلهام شاهين وجهت رسالة للفنان أحمد حلمي، بعد تكريمه بمهرجان هوليوود للسينما العربية بلوس أنجلوس، حيث كتبت منشورًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قالت خلاله: "ألف مبروووووووووك تكريم النجم المصري الرائع أحمد حلمي في مهرجان هوليوود للسينما العربية بلوس أنجلوس".

وأضافت: "شرفت اسم مصر واسم السينما المصرية.. شكرًا لإسعاد جمهورك بفنك الإنساني الجميل .. ووجودك كضيف شرف في فيلم افتتاح المهرجان، كان له تأثير عظيم في مشاعر الجمهور لجمال مشاعرك الإنسانية.. فرحانة لك من كل قلبي.. تكريم مستحق.. فخورة جدًّا بك.. ربنا يوفقك دايمًا".

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