لزيادة التركيز والنشاط، أفضل مشروبات طبيعية للطلاب خلال الامتحانات

أفضل مشروبات طبيعية للطلبة في الامتحانات؛ وهي التي تمنحهم الطاقة والتركيز، من الأمور التي تبحث عنها كل أم، حتى يمكنها أن تقدمها لهم طوال أيام المذاكرة، مع اقتراب امتحانات نهاية العام، والتي تفصلنا عنها أيام معدودة، هذا مع قدوم فصل الصيف، وما يتبعه من فقدان الكثير من السوائل.



مشروبات لزيادة الطاقة والتركيز



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن هناك مشروبات طبيعية، عديدة، يمكنها أن تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وتزيد من قدرة الطلاب على التركيز، على أن يتم تناولها بانتظام، إلى جانب التوقف عن تناول المشروبات الغازية.

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وتستعرض اخصائية التغذية العلاجية في السطور التالية، أفضل مشروبات طبيعية للطلبة في الامتحانات:

الماء

شرب الماء بكميات كافية ضروري لجميع وظائف الجسم، بما في ذلك وظائف الدماغ، خاصة أن الجفاف يمكن أن يسبب التعب وصعوبة التركيز.

ينصح بشرب 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا.

الشاي الأخضر

يحتوي على الكافيين ومضادات الأكسدة التي تحسن وظائف الدماغ والتركيز، لذا ينصح بشرب كوب أو كوبين من الشاي الأخضر قبل الامتحان.

عصير البرتقال

غني بفيتامين سي الذي يساعد على امتصاص الحديد، وهو ضروري لعمل الدماغ بشكل جيد، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ من التلف.

عصير البنجر

غني بنيترات التي تحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، الذي يساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز التركيز والانتباه.

عصير الجزر

غني بفيتامين أ الذي ضروري لصحة الدماغ والرؤية، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ من التلف.

الحليب

غني بالبروتين والكالسيوم وفيتامين د، وكلها ضرورية لصحة الدماغ والوظائف الإدراكية.

ينصح بشرب كوب من الحليب قبل النوم للمساعدة على النوم بشكل جيد، والتي بدورها تحسن التركيز والذاكرة في اليوم التالي.

مشروبات تزيد التركيز

نصائح عامة للطلبة لمزيد من التركيز



وتقدم الدكتورة مها، في السطور التالية، مجموعة من النصائح الهامة، التي تساعد في الحفاظ على التركيز والطاقة، خلال المذاكرة والامتحانات:

تجنب مشروبات الطاقة؛ لأنها تحتوي على كميات عالية من الكافيين والسكر، والتي قد تسبب التوتر والقلق والأرق، وهي عكس ما يحتاجه الطالب في الامتحان.

تناول وجبات خفيفة صحية؛ لأنها تساعد على الحفاظ على مستويات الطاقة، وتمنع انخفاض سكر الدم الذي قد يسبب التعب وصعوبة التركيز.

الحصول على قسط كافٍ من النوم، فالنوم ضروري لصحة الدماغ والوظائف الإدراكية.

ينصح الطلاب بالنوم 7-8 ساعات في الليلة قبل الامتحان.

ممارسة الرياضة بانتظام، لأنها تحسن تدفق الدم إلى الدماغ، وتساعد على تحسين التركيز والذاكرة.

تقليل التوتر، ويمكن ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل؛ للمساعدة على تقليل التوتر والقلق قبل الامتحان.