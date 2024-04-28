الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

لزيادة التركيز والنشاط، أفضل مشروبات طبيعية للطلاب خلال الامتحانات

مشروبات عشبية مفيدة،
مشروبات عشبية مفيدة، فيتو

أفضل مشروبات طبيعية للطلبة في الامتحانات؛ وهي التي تمنحهم الطاقة والتركيز، من الأمور التي تبحث عنها كل أم، حتى يمكنها أن تقدمها لهم طوال أيام المذاكرة، مع اقتراب امتحانات نهاية العام، والتي تفصلنا عنها أيام معدودة، هذا مع قدوم فصل الصيف، وما يتبعه من فقدان الكثير من السوائل.


مشروبات لزيادة الطاقة والتركيز
 

أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن هناك مشروبات طبيعية، عديدة، يمكنها أن تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وتزيد من قدرة الطلاب على التركيز، على أن يتم تناولها بانتظام، إلى جانب التوقف عن تناول المشروبات الغازية.

Advertisements


وتستعرض اخصائية التغذية العلاجية في السطور التالية، أفضل مشروبات طبيعية للطلبة في الامتحانات:
الماء
    شرب الماء بكميات كافية ضروري لجميع وظائف الجسم، بما في ذلك وظائف الدماغ، خاصة أن الجفاف يمكن أن يسبب التعب وصعوبة التركيز.
ينصح بشرب 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا.

 

الشاي الأخضر
   يحتوي على الكافيين ومضادات الأكسدة التي تحسن وظائف الدماغ والتركيز، لذا ينصح بشرب كوب أو كوبين من الشاي الأخضر قبل الامتحان.

 

عصير البرتقال
     غني بفيتامين سي الذي يساعد على امتصاص الحديد، وهو ضروري لعمل الدماغ بشكل جيد، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ من التلف.

 

عصير البنجر
  غني بنيترات التي تحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، الذي يساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز التركيز والانتباه.

 

عصير الجزر
غني بفيتامين أ الذي ضروري لصحة الدماغ والرؤية، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ من التلف.

 

الحليب
   غني بالبروتين والكالسيوم وفيتامين د، وكلها ضرورية لصحة الدماغ والوظائف الإدراكية.
  ينصح بشرب كوب من الحليب قبل النوم للمساعدة على النوم بشكل جيد،  والتي بدورها تحسن التركيز والذاكرة في اليوم التالي.

مشروبات تزيد التركيز

نصائح عامة للطلبة لمزيد من التركيز
 

وتقدم الدكتورة مها، في السطور التالية، مجموعة من النصائح الهامة، التي تساعد في الحفاظ على التركيز والطاقة، خلال المذاكرة والامتحانات:

 

تجنب مشروبات الطاقة؛ لأنها تحتوي على كميات عالية من الكافيين والسكر،  والتي قد تسبب التوتر والقلق والأرق، وهي عكس ما يحتاجه الطالب في الامتحان.

تناول وجبات خفيفة صحية؛ لأنها تساعد على الحفاظ على مستويات الطاقة، وتمنع انخفاض سكر الدم الذي قد يسبب التعب وصعوبة التركيز.

الحصول على قسط كافٍ من النوم، فالنوم ضروري لصحة الدماغ والوظائف الإدراكية.
  ينصح الطلاب بالنوم 7-8 ساعات في الليلة قبل الامتحان.

ممارسة الرياضة بانتظام، لأنها تحسن تدفق الدم إلى الدماغ، وتساعد على تحسين التركيز والذاكرة.

تقليل التوتر، ويمكن ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل؛  للمساعدة على تقليل التوتر والقلق قبل الامتحان.

6 مشروبات تعزز المناعة وطاردة للبلغم ومضادة للالتهاب

مشروبات وأطعمة تزيد من التركيز لأبنائك خلال الامتحانات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مشروبات للطلبة مشروبات تزيد من التركيز مشروبات لزيادة النشاط والحيوية مشروبات طبيعية لزيادة التركيز مشروبات طبيعية للطلبة

مواد متعلقة

للطلاب في رمضان، أطعمة تزيد من التركيز وتساعد على المذاكرة

أستاذة بالقومي للبحوث تكشف 8 أطعمة لزيادة التركيز ومحاربة النسيان
ads

الأكثر قراءة

الأخطر في السعودية، نجاة طفلين من نبتة سامة لم يُدركا خطورتها ( فيديو)

خالد بيبو يبلغ السولية والشحات بالغرامة المالية

بحضور زاهي حواس، ملياردير هندي يحتفل بزفافه على عارضة أزياء في الأهرامات (فيديو وصور)

"معنديش خيار تاني".. السيسي يرد على سؤال المصريين “انتوا بتصرفوا كتير ليه؟”

السيسي للمصريين: متلومنيش أنا بس، أنا برضوا ألومكم معايا

البورصة تخسر 77 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

أخبار الأهلي، موقف وسام أبو على وعودة كهربا ومصير ياسر إبراهيم أمام الإسماعيلي

زغلول صيام يكتب: لماذا لا نستغل «البيت الوقف» في خدمة المنتخبات الوطنية؟!

منوعات

المزيد

شوارعها بتحضنك وشعبها جميل، بلوجر فلسطينية تكشف تجربتها الأولى في زيارة مصر

الأخطر في السعودية، نجاة طفلين من نبتة سامة لم يُدركا خطورتها ( فيديو)

رسالة خاصة من ولي العهد الأردني للأميرة رجوة في عيد ميلادها

على ارتفاع شاهق، بركان إيبو يثور في إندونيسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

صناعة الحبوب تعلن استمرار انخفاض سعر الدقيق استخراج 72%

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

بحضور زاهي حواس.. ملياردير هندي يحتفل بزفافه على عارضة أزياء في الأهرامات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عذاب الفاسقين، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 20 من سورة السجدة

ماذا تعني رؤية أكل الطين فى المنام؟

ما حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads