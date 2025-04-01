أفضل 6 مشروبات عشبية لمعدتك بعد تناول كحك العيد

أفضل 6 مشروبات عشبية لمعدتك، على الرغم من مذاقه اللذيذ، إلا أن كحك العيد يحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات، مما قد يؤدي إلى مشكلات في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وعسر الهضم، بالإضافة إلى رفع مستويات السكر في الدم.





ولذلك، يشكو الكثيرون بعد تناول كحك العيد، من مشاكل الجهاز الهضمي والمعدة، ويبحثون عن أفضل العلاجات الطبيعية.



فوائد المشروبات العشبية بعد كحك العيد



أطعمة ومشروبات صحية

أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن المشروبات العشبية من أفضل الوسائل الطبيعية للتخلص من مشاكل الإفراط في تناول كحك العيد، من الانتفاخ وعسر الهضم بعد؛ فهي لا تساعد فقط في تحسين الهضم، بل تساهم أيضًا في تقليل التأثيرات السلبية للدهون والسكريات.



وأضافت الدكتورة مها، أن المشروبات العشبية تلعب دورًا مهمًًا في التخفيف من الأعراض التي قد تصاحب تناول كحك العيد، ومن أبرز فوائدها ما يلي:



تحسين الهضم: بعض الأعشاب تحتوي على زيوت طيارة تساعد على تحفيز العصارات الهاضمة وتقليل الانتفاخ.

تقليل الانتفاخ والغازات: بعض المشروبات تعمل كمضادات للانتفاخ، مثل النعناع والشمر.

تنظيم مستويات السكر في الدم: بعض الأعشاب مثل القرفة تساعد في تقليل تأثير الحلويات على مستويات السكر في الدم.

تقليل الشعور بالثقل والخمول: بعض المشروبات مثل الزنجبيل والشاي الأخضر تساعد في تنشيط الجسم وتحفيز الدورة الدموية.

أفضل المشروبات العشبية بعد تناول كحك العيد

وتستعرض الدكتورة مها، أفضل المشروبات العشبية، التي يمكن تناولها بعد الإفراط في تناول كحك العيد.

1. النعناع

يعتبر النعناع من أفضل المشروبات العشبية بعد تناول الكحك، حيث يساعد على:

تهدئة المعدة والتخلص من التقلصات.

تقليل الانتفاخ وتحفيز الهضم.

تقليل الشعور بالغثيان أو الامتلاء بعد تناول الكحك.

طريقة التحضير: تُضاف أوراق النعناع الطازجة أو المجففة إلى كوب ماء مغلي وتُترك لمدة 5-10 دقائق قبل الشرب.

2. الشاي الأخضر

يُعد الشاي الأخضر خيارًا مثاليًا بعد تناول الكحك، حيث:

يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من التأثيرات السلبية للدهون والسكر.

يساهم في تقليل الشعور بالخمول بعد تناول السكريات.

طريقة التحضير: تُنقع أوراق الشاي الأخضر في ماء ساخن لمدة 3-5 دقائق، ويمكن إضافة قطرات من عصير الليمون لتعزيز الفوائد.

3. الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل من الأعشاب المفيدة جدًا بعد تناول الكحك، حيث:

يحسن الهضم ويقلل من الشعور بالامتلاء.

يعمل كمضاد طبيعي للالتهابات ويساعد في تهدئة الجهاز الهضمي.

يعزز نشاط الجسم ويمنع الشعور بالخمول.

طريقة التحضير: يُغلى ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور في كوب ماء لمدة 5 دقائق، ويمكن إضافة العسل أو الليمون حسب الرغبة.

4. القرفة

تساعد القرفة على تنظيم مستوى السكر في الدم بعد تناول الكحك، كما أنها:

تقلل من امتصاص الجسم للسكريات والدهون.

تحفز الجهاز الهضمي وتمنع التخمة.

تمنح الجسم طاقة وتقلل الشعور بالخمول.

طريقة التحضير: يُضاف عود قرفة أو نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة إلى كوب ماء مغلي ويُترك لمدة 10 دقائق قبل الشرب.

5. الشمر

يعتبر الشمر من المشروبات المفيدة في تخفيف الانتفاخ والغازات الناتجة عن تناول الكحك، كما أنه:

يحسن عملية الهضم ويقلل من تقلصات المعدة.

يساعد في التخلص من الشعور بالامتلاء والثقل.

له تأثير مهدئ للأمعاء.

طريقة التحضير: تُنقع ملعقة صغيرة من بذور الشمر في كوب ماء مغلي لمدة 5-7 دقائق ثم تُصفى وتشرب.

6. الكراوية

تُعرف الكراوية بخصائصها المهدئة للمعدة والمضادة للانتفاخ، وهي مفيدة جدًا بعد تناول الأطعمة الدسمة مثل الكحك، حيث:

تساعد في تهدئة المعدة وتحفيز عملية الهضم.

تقلل من التقلصات والغازات.

تخفف من الشعور بالثقل بعد تناول الأطعمة الغنية بالدهون.

طريقة التحضير: تُضاف ملعقة صغيرة من بذور الكراوية إلى كوب ماء مغلي وتُترك لمدة 5 دقائق ثم تُصفى وتشرب.

مشروبات صحية للأبناء

نصائح للتخفيف من آثار كحك العيد

بالإضافة إلى تناول المشروبات العشبية، يمكن اتباع بعض العادات الصحية للتقليل من التأثيرات السلبية لكحك العيد:

شرب الماء بكثرة: يساعد الماء في تحسين عملية الهضم وتقليل الشعور بالامتلاء.

تناول الكحك باعتدال: يفضل عدم الإفراط في تناوله لتجنب مشاكل الهضم وزيادة الوزن.

ممارسة المشي بعد الأكل: المشي لمدة 15-30 دقيقة يساعد على تحفيز الهضم وتقليل الشعور بالخمول.

تناول الفواكه الغنية بالألياف: مثل التفاح أو البرتقال، والتي تساعد في تحسين حركة الأمعاء.

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