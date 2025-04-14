المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية: تهجير 400 ألف فلسطيني في غزة خلال شهر

قالت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية، في بيان اليوم الاثنين، إن أكثر من 400 ألف شخص في غزة تم تهجيرهم منذ منتصف مارس.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفا و983 شهيدا، و116 ألفا و274 مصابا منذ أكتوبر 2023.



ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم: وثقنا استشهاد 39 فلسطينيا وإصابة 118 خلال الساعات الـ24 الماضية.

أمس الأحد أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 35 شخصا في غارات إسرائيلية على القطاع 25 منهم وسط وجنوبي غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 11 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن مئات الجرحى والمصابين مكدسين خارج مستشفى الشفاء الطبي بعد استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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