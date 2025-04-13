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خارج الحدود

مئات الجرحى يتكدسون خارج مستشفى الشفاء بقطاع غزة

مستشفيات غزة، فيتو
مستشفيات غزة، فيتو

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، أن مئات الجرحى والمصابين مكدسون خارج مستشفى الشفاء الطبي بعد استهدافه من قبل جيش  الاحتلال الإسرائيلي.

تكدس مئات الجرحى خارج مستشفى الشفاء الطبي 

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة إنسانية باستهدافه مستشفى المعمداني.

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وأشارت إلى أن الاحتلال بعد إخراجه مستشفى المعمداني عن الخدمة يوصل رسالة بأنه لا مكان آمن. 

خروج مستشفى الشفاء الطبي عن الخدمة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بخروج المستشفى المعمداني بمدينة غزة عن الخدمة بعد قصف الاحتلال له، حيث استهدف قسم الطوارئ بالمستشفى.

وأدى القصف إلى اشتعال النيران في مبنى الاستقبال والطوارئ بالمستشفى المعمداني.

وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة: إن الاحتلال دمر عمدا 34 مستشفى وأخرجها عن الخدمة في إطار خطة ممنهجة.

وكانت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت مستشفى المعمداني في مدينة غزة بصاروخين، بعد أن طالبت سلطات الاحتلال الأهالي بإخلاء المستشفى، وفقا لفضائية “العربية”.

وأكدت “العربية” أنه تم تدمير مبنى الاستقبال والطوارئ في مستشفى المعمداني في مدينة غزة إثر غارة إسرائيلية، موضحة أن القصف الصهيوني على المستشفى المعمداني استهدف مبنى العمليات الجراحية، ومحطة توليد الأكسجين الطبي المخصصة لمرضى العناية المكثفة، وسط مدينة غزة.

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