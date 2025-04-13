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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم إلى 22 شهيدًا

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم إلى 22 شهيدًا. 

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفا و944 شهيدا، و116 ألفا و156 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق من اليوم أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 11 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، أن مئات الجرحى والمصابين مكدسين خارج مستشفى الشفاء الطبي بعد استهدافه من قبل جيش  الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة إنسانية باستهدافه مستشفى المعمداني.

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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 50944 شهيدا

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