بنك ستاندرد تشارترد: 3 مليارات دولار حصيلة خروج الاستثمار غير المباشر من مصر.. ارتفاع الدولار لـ 54 جنيها فى هذا التوقيت.. و50 مليار دولار صادرات الشرق الأوسط لأمريكا

بنك ستاندرد تشارترد، بنك ستاندرد تشارترد Standard Chartered PLC هو بنك بريطاني متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية يقع في لندن، يعمل في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات وأيضًا خدمات الخزينة، وعلى الرغم من أساسها البريطاني، الشركة لا تعمل في التجزئة المصرفية في بريطانيا، وحوالي 90% من أرباحها تأتي من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وخلال السطور التالية تعرض “ فيتو ”: ابرز واهم التصريحات التى صدرت من خلال كارلا سليم خبيرة الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد .

قالت كارلا سليم خبيرة الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الخروج الجزئي لاستثمار الأجنبي غير المباشر فى الاقتصاد المصرى بنحو 3 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي لم يؤثر على الجنيه، مشيرة إلى أن معدل التضخم سيتراجع بين 10% و15% بنهاية 2025 على أن يصل إلى مستهدفات البنك المركزي 9% بنهاية 2026.

اقرا التالى: بعد موجة تذبذب، سعر الدولار أمام الجنيه

توقعات بتثبيت سعر الفائدة في مصر

كما توقعت كارلا سليم خبيرة الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد أن يستمر النمو الاقتصادي في مصر عند 4.5 إلى 6% في غضون 18 شهرا، وأن يتراجع التضخم بين 10 و15% بنهاية 2025، والوصول إلى 9% في 2026، وأوضحت خلال مؤتمر صحفي، أن البنك المركزي سيقوم بتثبيت سعر الفائدة الاجتماع المقبل والتخفيض سيبدأ من اجتماع مايو هذا العام بقيمة 2%.

اقرا التالى: بعد موجة تذبذب، سعر الدولار أمام الجنيه

بنك ستاندرد تشارترد يتوقع ارتفاع الدولار أمام الجنيه إلى 54 جنيها في هذا التوقيت

توقعت كارلا سليم الخبيرة الاقتصادية، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بنك ستاندرد تشارترد ارتفاع الدولار مقابل الجنيه إلى 52 جنيهًا خلال 2025 على أن يصل إلى 54 جنيهًا لكل دولار خلال 2026.

اقرأ التالي: بعد موجة تذبذب، سعر الدولار أمام الجنيه

بنك ستاندرد: 50 مليار دولار صادرات الشرق الأوسط لأمريكا وتباطؤ النمو العالمي 0.5%

وقالت كارلا سليم إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي بنحو 0.5%، حيث أن هذا التباطؤ في النمو الاقتصادي سيخلق ركودا تضخميا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستنتقل إلى آسيا وبقية العالم، لافتة إلى أن الدول الآسيوية ستركز على تقديم حزم تمويلية.

وأشارت إلى أن تسريع إنتاج البترول من منظمة أوبك سيؤثر على الأسواق في الخليج العربي بشكل ملحوظ، مؤكدة أن قيمة صادرات الشرق الأوسط لأمريكا تبلغ نحو 50 مليار دولار، 50% منها منتجات مرتبطة بالطاقة، مما يؤكد على محدودية التأثير على الدول في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه فيما يخص الشرق الأوسط، فإنها ستستفيد من التجارة من دول الخليج مما يخلق طفرة في الاقتصادات.

ولفتت كارلا سليم إلى أن التعريفات الجمركية لن تؤثر على دول الشرق الأوسط، أقل من 5% من دول الشرق الأوسط تصدر منتجاتها لأمريكا، مما يعني أن التأثير سيكون محدودا للغاية.

اقرا التالى: بعد موجة تذبذب، سعر الدولار أمام الجنيه

خبيرة ببنك ستاندرد: أتوقع تثبيت سعر الفائدة في مصر وتراجع التضخم 15% نهاية 2025

وتوقعت كارلا سليم أن يستمر النمو الاقتصادي في مصر عند 4.5 إلى 6% في غضون 18 شهرا، وأن يتراجع التضخم بين 10 و15% بنهاية 2025، والوصول إلى 9% في 2026، وأوضحت خلال مؤتمر صحفي، أن البنك المركزي سيقوم بتثبيت سعر الفائدة الاجتماع المقبل والتخفيض سيبدأ من اجتماع مايو هذا العام بقيمة 2%.

اقرا التالى: 3 سيناريوهات محتملة فى اجتماع البنك المركزي المصرى 17 أبريل المقبل

وأضافت كارلا سليم خبيرة الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي بنحو 0.5%، وأشارت إلى أن هذا التباطؤ في النمو الاقتصادي سيخلق ركود تضخمي في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستنتقل إلى آسيا وبقية العالم.

3 سيناريوهات محتملة فى اجتماع البنك المركزي المصرى 17 أبريل المقبل

ويترقب المستثمرون والأسواق المالية باهتمام بالغ اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر له في أبريل 2025، وهو الاجتماع الثاني في جدول العام، ومن المقرر أن يحدد مصير أسعار الفائدة الحالية التي تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

اقرا التالى: بعد موجة تذبذب، سعر الدولار أمام الجنيه

البنك المركزى المصري، فيتو



موعد اجتماع البنك المركزي الخاص بسعر الفائدة

ووفقًا للجدول الزمني الرسمي الذي أعلنه البنك المركزي المصري، يعد موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 17 أبريل المقبل، وهو الاجتماع الثاني ضمن سلسلة من ثمانية اجتماعات مقررة خلال عام 2025، وسط تحسن اقتصادي ملحوظ، حيث انخفض التضخم إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان البنك سيخفض الفائدة أم سيبقيها كما هي.



ومع اقتراب موعد الاجتماع، تتعدد التوقعات حول قرار البنك المركزي، حيث تتفق المؤسسات الدولية الاقتصادية على ثلاثة سيناريوهات رئيسية، وهي:

أولا: خفض الفائدة بشكل تدريجي، وهو الخيار الذي يبدو الأكثر ترجيحًا في ظل تراجع التضخم والحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، لكنه قد يحمل مخاطر طفيفة على استقرار العملة.

ثانيا: الإبقاء على الفائدة دون تغيير، وهو سيناريو حذر يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الحالي، خاصة إذا ظهرت ضغوط جديدة مثل ارتفاع أسعار الطاقة.

ثالثا: السيناريو الأخير خفض كبير للفائدة، وهو خيار طموح لكنه أقل احتمالًا، إذ قد يعزز النمو بسرعة لكنه ينطوي على مخاطر كبيرة على الجنيه والثقة في السوق.

حسن عبدالله، فيتو

البنك المركزي يعلن تراجع معدل التضخم إلى 9.4% في مارس الماضي

وقال البنك المركزى المصري: إن معدل التغير الشهري سجل في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.6% في مارس 2025 مقابل 1.0% في مارس 2024 و1.4% في فبراير 2025.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 13.6% في مارس 2025، مقابل 12.8% في فبراير 2025.

معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 0.9% في مارس 2025 مقابل 1.4% في مارس 2024 و1.6% في فبراير 2025.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 9.4% في مارس 2025 مقابل 10.0% في فبراير 2025.

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