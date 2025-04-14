بنك ستاندرد: 50 مليار دولار صادرات الشرق الأوسط لأمريكا وتباطؤ النمو العالمي 0.5%

بنك ستاندرد تشارترد، قالت كارلا سليم خبيرة الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط ببنك ستاندرد تشارترد: إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي بنحو 0.5%، حيث أن هذا التباطؤ في النمو الاقتصادي سيخلق ركودا تضخميا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستنتقل إلى آسيا وبقية العالم، لافتة إلى أن الدول الآسيوية ستركز على تقديم حزم تمويلية.

كارلا سليم خبيرة الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط، فيتو

صادرات الشرق الأوسط لأمريكا تبلغ نحو 50 مليار دولار

وأشارت إلى أن تسريع إنتاج البترول من منظمة أوبك سيؤثر على الأسواق في الخليج العربي بشكل ملحوظ، مؤكدة أن قيمة صادرات الشرق الأوسط لأمريكا تبلغ نحو 50 مليار دولار، 50% منها منتجات مرتبطة بالطاقة، مما يؤكد على محدودية التأثير على الدول في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه فيما يخص الشرق الأوسط، فإنها ستستفيد من التجارة من دول الخليج مما يخلق طفرة في الاقتصادات.

ولفتت كارلا سليم إلى أن التعريفات الجمركية لن تؤثر على دول الشرق الأوسط، أقل من 5% من دول الشرق الأوسط تصدر منتجاتها لأمريكا، مما يعني أن التأثير سيكون محدودا للغاية.

اقرا التالى: بعد موجة تذبذب، سعر الدولار أمام الجنيه

النمو الاقتصادي في مصر يستمر فى النمو عند 6%

كما توقعت كارلا أن يستمر النمو الاقتصادي في مصر عند 4.5 إلى 6% في غضون 18 شهرا، وأن يتراجع التضخم بين 10 و15% بنهاية 2025، والوصول إلى 9% في 2026.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي، أن البنك المركزي سيقوم بتثبيت سعر الفائدة الاجتماع المقبل والتخفيض سيبدأ من اجتماع مايو هذا العام بقيمة 2%.

اقرا التالى: 3 سيناريوهات محتملة فى اجتماع البنك المركزي المصرى 17 أبريل المقبل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.