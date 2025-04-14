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اقتصاد

بنك ستاندرد: 50 مليار دولار صادرات الشرق الأوسط لأمريكا وتباطؤ النمو العالمي 0.5%

كارلا سليم خبيرة
كارلا سليم خبيرة الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط، فيتو

بنك ستاندرد تشارترد، قالت كارلا سليم خبيرة الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط ببنك ستاندرد تشارترد: إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي بنحو 0.5%، حيث أن هذا التباطؤ في النمو الاقتصادي سيخلق ركودا تضخميا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستنتقل إلى آسيا وبقية العالم، لافتة إلى أن الدول الآسيوية ستركز على تقديم حزم تمويلية. 

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 كارلا سليم خبيرة الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط، فيتو

صادرات الشرق الأوسط لأمريكا تبلغ نحو 50 مليار دولار

وأشارت إلى أن تسريع إنتاج البترول من منظمة أوبك سيؤثر على الأسواق في الخليج العربي بشكل ملحوظ، مؤكدة أن قيمة صادرات الشرق الأوسط لأمريكا تبلغ نحو 50 مليار دولار، 50% منها منتجات مرتبطة بالطاقة، مما يؤكد على محدودية التأثير على الدول في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه فيما يخص الشرق الأوسط، فإنها ستستفيد من التجارة من دول الخليج مما يخلق طفرة في الاقتصادات.

ولفتت كارلا سليم إلى أن التعريفات الجمركية لن تؤثر على دول الشرق الأوسط، أقل من 5% من دول الشرق الأوسط تصدر منتجاتها لأمريكا، مما يعني أن التأثير سيكون محدودا للغاية.

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النمو الاقتصادي في مصر يستمر فى النمو عند 6%

 كما توقعت كارلا أن يستمر النمو الاقتصادي في مصر عند 4.5 إلى 6% في غضون 18 شهرا، وأن يتراجع التضخم بين 10 و15% بنهاية 2025، والوصول إلى 9% في 2026.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي، أن البنك المركزي سيقوم بتثبيت سعر الفائدة الاجتماع المقبل والتخفيض سيبدأ من اجتماع مايو هذا العام بقيمة 2%. 

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