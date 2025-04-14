خبيرة ببنك ستاندرد: 3 مليارات دولار حصيلة خروج الاستثمار غير المباشر والاقتصاد المصرى لم يتأثر

بنك ستاندرد تشارترد، قالت كارلا سليم خبيرة الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الخروج الجزئي لاستثمار الأجنبي غير المباشر فى الاقتصاد المصرى بنحو 3 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي لم يؤثر على الجنيه، مشيرة إلى أن معدل التضخم سيتراجع بين 10% و15% بنهاية 2025 على أن يصل إلى مستهدفات البنك المركزي 9% بنهاية 2026.

بنك ستاندرد: 50 مليار دولار صادرات الشرق الأوسط لأمريكا وتباطؤ النمو العالمي 0.5%

كما قالت كارلا سليم خبيرة الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط ببنك ستاندرد تشارترد: إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي بنحو 0.5%، حيث أن هذا التباطؤ في النمو الاقتصادي سيخلق ركودا تضخميا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستنتقل إلى آسيا وبقية العالم، لافتة إلى أن الدول الآسيوية ستركز على تقديم حزم تمويلية.

صادرات الشرق الأوسط لأمريكا تبلغ نحو 50 مليار دولار

وأشارت إلى أن تسريع إنتاج البترول من منظمة أوبك سيؤثر على الأسواق في الخليج العربي بشكل ملحوظ، مؤكدة أن قيمة صادرات الشرق الأوسط لأمريكا تبلغ نحو 50 مليار دولار، 50% منها منتجات مرتبطة بالطاقة، مما يؤكد محدودية التأثير على الدول في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه فيما يخص الشرق الأوسط، فإنها ستستفيد من التجارة من دول الخليج مما يخلق طفرة في الاقتصادات.

ولفتت كارلا سليم إلى أن التعريفات الجمركية لن تؤثر على دول الشرق الأوسط، أقل من 5% من دول الشرق الأوسط تصدر منتجاتها لأمريكا، مما يعني أن التأثير سيكون محدودا للغاية.

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توقعات بتثبيت سعر الفائدة في مصر

كما توقعت كارلا سليم خبيرة الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد أن يستمر النمو الاقتصادي في مصر عند 4.5 إلى 6% في غضون 18 شهرا، وأن يتراجع التضخم بين 10 و15% بنهاية 2025، والوصول إلى 9% في 2026، وأوضحت خلال مؤتمر صحفي، أن البنك المركزي سيقوم بتثبيت سعر الفائدة الاجتماع المقبل والتخفيض سيبدأ من اجتماع مايو هذا العام بقيمة 2%.

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3 سيناريوهات محتملة فى اجتماع البنك المركزي المصرى 17 أبريل المقبل

البنك المركزي المصرى، يترقب المستثمرون والأسواق المالية باهتمام بالغ اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر له في أبريل 2025، وهو الاجتماع الثاني في جدول العام، ومن المقرر أن يحدد مصير أسعار الفائدة الحالية التي تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

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البنك المركزى المصري، فيتو



موعد اجتماع البنك المركزي الخاص بسعر الفائدة

ووفقًا للجدول الزمني الرسمي الذي أعلنه البنك المركزي المصري، يعد موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 17 أبريل المقبل، وهو الاجتماع الثاني ضمن سلسلة من ثمانية اجتماعات مقررة خلال عام 2025، وسط تحسن اقتصادي ملحوظ، حيث انخفض التضخم إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان البنك سيخفض الفائدة أم سيبقيها كما هي.

ومع اقتراب موعد الاجتماع، تتعدد التوقعات حول قرار البنك المركزي، حيث تتفق المؤسسات الدولية الاقتصادية على ثلاثة سيناريوهات رئيسية، وهي:

أولا: خفض الفائدة بشكل تدريجي، وهو الخيار الذي يبدو الأكثر ترجيحًا في ظل تراجع التضخم والحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، لكنه قد يحمل مخاطر طفيفة على استقرار العملة.

ثانيا: الإبقاء على الفائدة دون تغيير، وهو سيناريو حذر يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الحالي، خاصة إذا ظهرت ضغوط جديدة مثل ارتفاع أسعار الطاقة.

ثالثا: السيناريو الأخير خفض كبير للفائدة، وهو خيار طموح لكنه أقل احتمالًا، إذ قد يعزز النمو بسرعة لكنه ينطوي على مخاطر كبيرة على الجنيه والثقة في السوق.

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