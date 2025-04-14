رئيس الحكومة اللبنانية يصل دمشق للقاء أحمد الشرع

وصل قبل قليل، رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، والوفد الوزاري المرافق له إلى العاصمة السورية دمشق، حيث سيلتقي بالرئيس السوري أحمد الشرع.

وغادر سلام مطار بيروت الدولي على متن طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط على رأس وفد وزاري يضم وزراء الخارجية يوسف رجي، الدفاع ميشال منسى، والداخلية أحمد الحجار.

ونشرت رئاسة مجلس الوزراء صورا من اللقاء الذي جمع الجانبين.

وأعلن سلام أمس الأحد أنه سيبحث مع الشرع موضوع اللبنانيين الذين اختفوا في سوريا، معربا عن أمله في "العودة بأخبار جيدة عن المختفيين اللبنانيين".

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