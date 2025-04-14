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خارج الحدود

مئات المستوطنين يقتحمون موقع سبسطية الأثري بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون
مستوطنون يقتحمون مناطق بالضفة الغربية

 أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بأن رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية قاد اقتحاما لمئات المستوطنين بحماية مشددة لموقع سبسطية الأثري.

 

مستوطنون يقتحمون موقعا أثريا بالضفة الغربية 

وينفذ المستوطنون اقتحامات في الضفة الغربية والقدس والمسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بأن 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم، وأدوا رقصات استفزازية عند باب الأسباط.

وأمس الأحد ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بحماية من الشرطة الإسرائيلية. 

 

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى 

 وفرضت شرطة الاحتلال تشديدات أمنية كبيرة في محيط المسجد الأقصى وحولت البلدة القديمة لثكنة عسكرية.

وأكد الإعلام الفلسطيني أن المستوطنين يستعدون لاقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى بدءا من الغد تزامنا مع عيد الفصح اليهودي. 

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