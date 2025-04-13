الأحد 13 أبريل 2025
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خارج الحدود

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحام المسجد الأقصى،
اقتحام المسجد الأقصى، فيتو

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، أن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بحماية من الشرطة الإسرائيلية منذ ساعات. 

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى 

وفرضت شرطة الاحتلال تشديدات أمنية كبيرة في محيط المسجد الأقصى وحولت البلدة القديمة لثكنة عسكرية.

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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

وأكد الإعلام الفلسطيني أن المستوطنين يستعدون لاقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى بدءا من الغد تزامنا مع عيد الفصح اليهودي. 

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام فلسطينية بقيام مستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اقتحام المسجد الأقصى 

وأدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بأشد العبارات الاقتحامَ السافر الذي يقوم به المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، برفقة مجموعات من المستوطنين الصهاينة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.  

وأكد المرصد أن هذه الاعتداءات المتكررة تُعد تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا صارخًا لمشاعر ملياري مسلم حول العالم، وانتهاكًا فجًا للوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، الذي يعد حقًّا خالصًا للمسلمين وحدهم.

كما حذر مرصد الأزهر من أن هذه الاقتحامات الممنهجة تأتي في سياق محاولات سلطات الاحتلال فرض سيطرة صهيونية على المسجد الأقصى، ضمن مخطط تهويدي خطير يسعى إلى طمس الهوية الإسلامية والعربية للمدينة المقدسة، كما أن هذه الاعتداءات تمثل خرقًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، التي تحظر المساس بالأماكن المقدسة وتمنع أي تغيير في الوضع القائم.

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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال

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