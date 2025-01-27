الإثنين 27 يناير 2025
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صحة ومرأة

القهوة مشروب صباحي يحسن المزاج ويقي من السرطان

القهوة للصحة
القهوة للصحة

فوائد القهوة، تعد القهوة من أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم، فيعد فنجان القهوة الصباحي هو المشروب الأفضل لدى الكثيرين في جميع أنحاء العالم.


وفوائد القهوة للصحة قد لا يدركها الكثيرين، لما تحتوي عليه من مغذيات طبيعية مذهلة، ومضادات أكسدة قوية.
 
أوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن القهوة ليست مجرد مشروب صباحي، بل هي مصدر للطاقة ومفتاح للعديد من الفوائد الصحية. من تحسين الأداء العقلي إلى تعزيز صحة القلب.

 

أهم فوائد القهوة لصحة الجسم
 

فوائد القهوة للصحة
فوائد القهوة للصحة

وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية، أهم فوائد القهوة على الصعيد الصحي والنفسي.

1. مصدر غني بمضادات الأكسدة
تحتوي القهوة على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، مثل الكافيين وحمض الكلوروجينيك. تساهم هذه المواد في تقليل الإجهاد التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة في الجسم، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسرطان. كما أن القهوة تعزز صحة البشرة وتبطئ ظهور علامات الشيخوخة.

2. تحسين الأداء العقلي
يُعتبر الكافيين الموجود في القهوة من أكثر المنشطات شيوعًا، حيث يعمل على تحفيز الجهاز العصبي المركزي. يساعد تناول القهوة في تحسين التركيز والانتباه وتقوية الذاكرة قصيرة المدى. كما يُساهم في تقليل الشعور بالإرهاق الذهني وزيادة القدرة على العمل، خاصةً لدى الطلاب والموظفين الذين يحتاجون إلى التركيز لفترات طويلة.

 

3. الوقاية من أمراض الجهاز العصبي
تشير الدراسات إلى أن استهلاك القهوة بشكل منتظم قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض الجهاز العصبي، مثل الزهايمر وباركنسون. ويُعزى ذلك إلى قدرة القهوة على حماية الخلايا العصبية من التلف وتحسين نشاط الدماغ.

 

4. تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية
تناول القهوة بشكل معتدل يساعد على تحسين صحة القلب. فقد أظهرت بعض الدراسات أن القهوة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل السكتات القلبية والدماغية. ويعود ذلك إلى تأثيرها الإيجابي في خفض الالتهابات وتحسين تدفق الدم.

 

5. تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني
أظهرت الأبحاث أن تناول القهوة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. تُساهم مكونات القهوة في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم. كما تلعب مضادات الأكسدة دورًا في تحسين وظائف خلايا البنكرياس المسؤولة عن إفراز الأنسولين.

القهوة لتحسين المزاج
القهوة لتحسين المزاج

6. تعزيز صحة الكبد
يُعتبر الكبد من الأعضاء الحيوية في الجسم، والقهوة تُسهم في حمايته من الأمراض. فقد وُجد أن تناول القهوة بانتظام يقلل من خطر الإصابة بتليف الكبد وسرطان الكبد. كما تساعد القهوة على خفض مستويات إنزيمات الكبد المرتفعة، مما يعزز صحة الكبد بشكل عام.

 

7. تحسين المزاج ومكافحة الاكتئاب
القهوة ليست مجرد مشروب يُحسن الأداء البدني والعقلي، بل هي أيضًا من المشروبات التي تُحسن المزاج. يعمل الكافيين على تعزيز إفراز هرمونات السعادة، مثل الدوبامين والسيروتونين، مما يساعد في تقليل الشعور بالاكتئاب والتوتر. كما أن القهوة تمنح شعورًا بالراحة النفسية وتساعد على الاسترخاء عند تناولها في أجواء هادئة.

 

8. دعم الأداء الرياضي
الكافيين الموجود في القهوة يُعتبر محفزًا قويًا للرياضيين، حيث يُساعد على تحسين الأداء البدني من خلال زيادة القدرة على التحمل وتقليل الشعور بالإجهاد. كما أنه يُعزز من كفاءة استخدام الدهون كمصدر للطاقة، مما يُساهم في تحسين مستويات النشاط خلال التمارين الرياضية.

 

9. دعم عملية الهضم
تعمل القهوة على تحسين حركة الجهاز الهضمي، مما يُساعد على تقليل مشكلات الإمساك. كما أن تناول القهوة بعد الوجبات قد يُساهم في تعزيز إفراز العصارات الهضمية، مما يُساعد على تحسين عملية الهضم.

 

10. فقدان الوزن وتحسين التمثيل الغذائي
القهوة تُعد من المشروبات منخفضة السعرات الحرارية إذا لم تُضاف إليها كميات كبيرة من السكر أو الكريمة. الكافيين يُساعد على زيادة معدل حرق الدهون وتعزيز التمثيل الغذائي، مما يُسهم في دعم برامج إنقاص الوزن.

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أضرار الإفراط في تناول القهوة
 

أضافت الدكتورة مروة، أنه على الرغم من فوائد القهوة الصحية العديدة، إلا أن تناولها بكميات كبيرة له بعض الأضرار، وقد يسبب بعض المشكلات، مثل الأرق، وزيادة معدل ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم. 
لذلك يُنصح بتناول القهوة بشكل معتدل، بما يعادل كوبين إلى أربعة أكواب يوميًا، حسب تحمل الشخص.
 

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