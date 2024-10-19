فوائد القهوة، تحمي من أمراض القلب وتقلل خطر الإصابة بسرطان الكبد

فوائد القهوة، تقدم القهوة فوائد مثل خفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ومساعدة الناس على إنقاص الوزن.

يقدر الخبراء أن الناس في جميع أنحاء العالم يستهلكون حوالي 2.25 مليار كوب من القهوة يوميًا، وقد نظر الباحثون في فوائد شرب القهوة لحالات مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض التهاب الأمعاء وأمراض الكبد.

تحتوي القهوة على عدد من العناصر الغذائية المفيدة، بما في ذلك الريبوفلافين (فيتامين ب 2)، والنياسين (فيتامين ب 3)، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والمركبات الفينولية المختلفة، أو مضادات الأكسدة، وفقًا لموقع “Medical News Toady” الطبي، ويقترح بعض الخبراء أن هذه المكونات وغيرها في القهوة يمكن أن تفيد جسم الإنسان بطرق مختلفة.

الفوائد الصحية لشرب القهوة

تشمل بعض الفوائد الصحية المرتبطة بشرب القهوة الحماية من مرض السكري من النوع 2، ومرض باركنسون، وأمراض الكبد، وسرطان الكبد، ويدعم شرب القهوة أيضًا صحة القلب والأوعية الدموية.

القهوة ومرض السكري

تساعد القهوة في الحماية من مرض السكري من النوع 2، حيث وجد الباحثون الذين جمعوا بيانات عن أكثر من 48000 شخص أن أولئك الذين زادوا من استهلاكهم للقهوة بمقدار كوب واحد على الأقل يوميًا على مدار 4 سنوات كان لديهم خطر أقل بنسبة 11٪ للإصابة بمرض السكري من النوع 2 مقارنة بأولئك الذين لم يزيدوا من تناولهم.

ويكون الأشخاص الذين شربوا أربعة إلى ستة أكواب من القهوة المحتوية على الكافيين أو منزوعة الكافيين كل يوم بدا أنهم أقل عرضة للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2.

القهوة ومرض باركنسون

اقترحت دراسات مختلفة أن الكافيين، الموجود في القهوة والعديد من المشروبات الأخرى، قد يساعد في الحماية من مرض باركنسون.

وأشار أحد الأبحاث إلى أن من يشربون أكثر من أربعة أكواب من القهوة يوميًا قد يكون لديهم خطر أقل بخمس مرات للإصابة بمرض باركنسون من أولئك الذين لا يشربون.

ووجود صلة بين استهلاك القهوة وانخفاض خطر الإصابة بمرض باركنسون، حتى بين الأشخاص الذين يدخنون، كما أن الأشخاص الذين يشربون القهوة قد يكونون أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب والحالات المعرفية مثل مرض الزهايمر.

القهوة وأمراض الكبد المزمنة أو السرطان

أشارت احد الدراسات إلى أن تناول القهوة من المرجح أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

وتناول كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا يقلل من خطر إصابة المشاركين بسرطان الخلايا الكبدية وأمراض الكبد المزمنة (CLD) بنسبة 38٪ و46٪ على التوالي.

كما أشارات دراسة أخري إلى أن تناول أي نوع من القهوة يبدو أنه يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد ومرض الكبد الدهني غير الكحولي وتليف الكبد، وتعززت هذه النتائج الآن من خلال دراسة أخري تشير إلى أن تناول جميع أنواع القهوة قد يوفر بعض الحماية ضد مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

القهوة وأمراض الكبد الأخرى

قد يكون الأشخاص الذين يستهلكون القهوة أيضًا أقل عرضة للإصابة بمرض حصوات المرارة.

فنظر الباحثون في استهلاك القهوة بين الأشخاص المصابين بالتهاب الأقنية الصفراوية المصلب الأولي (PSC) وتليف الكبد الصفراوي الأولي (PBC)، وهذه هي الحالات المناعية الذاتية التي تؤثر على القنوات الصفراوية في الكبد.

وجدوا أن الأشخاص المصابين بالتهاب الأقنية الصفراوية المصلب الأولي كانوا أكثر عرضة لتناول كمية أقل من القهوة من أولئك الذين لا يعانون من هذه الحالة، ولم يكن هناك دليل يشير إلى أن تناول القهوة كان مختلفًا بين الأشخاص المصابين بالتهاب الأقنية الصفراوية المصلب الأولي أو غير المصابين به.

كما اقترحت دراسة أخرى وجود صلة بين استهلاك القهوة وانخفاض خطر الوفاة بسبب تليف الكبد المرتبط بالتهاب الكبد غير الفيروسي، واقترح الباحثون أن شرب كوبين أو أكثر من القهوة كل يوم قد يقلل من المخاطر بنسبة 66٪.

القهوة وصحة القلب

استهلاك الكافيين قد يكون له فوائد عديدة لصحة القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك ضغط الدم.

وجد الباحثون أن شرب ثلاثة إلى خمسة أكواب من القهوة يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 15٪. كما بدا أن شرب كوب إلى خمسة أكواب يوميًا يرتبط بانخفاض معدل الوفيات الإجمالي.

القهوة والسمنة

تشير الأبحاث إلى أن تناول القهوة قد يساعد الناس على إنقاص الوزن.

وعلى الرغم من أن القهوة قد توفر بعض الفوائد في الحد من السمنة، إلا أنها ليست بديلًا عن تناول نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بشكل متكرر.