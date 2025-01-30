فوائد القهوة للكبد، تقلل من خطر الإصابة بالالتهاب والتليف

يلعب الكبد دورًا رئيسيًا في الصحة العامة، ومع مئات الوظائف المختلفة، ينظف الكبد السموم من الدم، ويصنع الصفراء لمساعدة الجسم على تكسير الطعام، ويستقبل البروتينات والكربوهيدرات والدهون ليستخدمها الجسم.

وتحتوي القهوة على مضادات الأكسدة ومركبات أخرى تلعب دورًا كبيرًا في تقليل التهاب الكبد.

على سبيل المثال، يمنع مضاد الأكسدة المعروف باسم حمض الكلوروجينيك (CGA) تراكم الدهون في الكبد عن طريق تكسير الجلوكوز.

وتحفز القهوة عملية تُعرف باسم الالتهام الذاتي، حيث يتم إزالة الخلايا التالفة، وهذا يساعد في الحفاظ على عمل الكبد بشكل صحيح، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

كما تعمل القهوة كـمثبط لمستقبلات الأدينوزين، والتي ترتبط بإصابة الكبد وتجدده وتليفه؛ وبالتالي، قد تقلل القهوة من تطور تليف الكبد والندبات في الكبد.

وتحمي القهوة الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل في الكبد، حيث تشير الأبحاث إلى أن القهوة مفيدة للأشخاص المصابين بالتهاب الكبد الوبائي سي، وهو فيروس يصيب الكبد ويمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد وسرطان الكبد عن طريق تثبيط الالتهاب المرتبط به.

القهوة ومرض الكبد الدهني

يحدث مرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي (MASLD)، المعروف سابقًا باسم مرض الكبد الدهني غير الكحولي، عندما تتراكم الدهون الزائدة في خلايا الكبد.

ويؤثر على أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو مرض السكري أو ملف دهني غير طبيعي، وبمرور الوقت، يمكن أن يسبب تليف الكبد أو تندب الكبد، ويمكن أن يؤدي هذا التندب إلى سرطان الكبد أو فشل الكبد.

لكن الأبحاث تظهر أن الأشخاص الذين يشربون ما لا يقل عن ثلاثة إلى أربعة أكواب من القهوة يوميًا لديهم خطر أقل للإصابة بمرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي، وذلك بشكل أساسي من خلال تحسين مقاومة الأنسولين ومرض السكري.

في الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، يقلل شرب القهوة بانتظام من احتمالات الإصابة بتليف الكبد، ومن بين الأشخاص المصابين بتليف الكبد، فإن أولئك الذين يشربون المزيد من القهوة هم أقل عرضة للوفاة بسبب هذا المرض.

ما نوع القهوة المفيد للكبد؟

القهوة السوداء هي الأفضل، وإذا لم يستطع الشخص تحملها، يمكن استبدل السكر بالمحليات الصناعية، أضف الحليب منزوع الدسم أو الحليب النباتي بدلًا من الكريمة.

نظرًا لأن الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني (SLD) غالبًا ما يعانون من مشاكل مثل مرض السكري والسمنة، فمن المهم بشكل خاص عدم إضافة دهون وسكر إضافيين إلى القهوة.

وعندما يتعلق الأمر بالقهوة منزوعة الكافيين، فهي لا تزال جيدة لإدارة مرض السكري، وهو عامل خطر لتليف الكبد وتليف الكبد، وتشير توصية حديثة من الجمعية الأمريكية لدراسة أمراض الكبد إلى أنه يمكن تناول القهوة التي تحتوي على الكافيين أو منزوعة الكافيين للحصول على فوائد الكبد.

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