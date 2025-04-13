الزنجبيل يحمي من الزهايمر ويقاوم نزلات البرد والإنفلونزا

فوائد الزنجبيل، الزنجبيل من الأعشاب العطرية الحارة التي لها مذاق لاذع وحار ونكهته المميزة تجعله مميز فى الطهى وبعض المشروبات.

وفوائد الزنجبيل، عديدة لقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الزنجبيل من أقدم الأعشاب الطبية التي استخدمت منذ آلاف السنين في الطب التقليدي، ويتميز بنكهته القوية ورائحته العطرية المميزة، ويُستخدم الزنجبيل طازج أو مجفف، أو مطحون، أو على شكل زيت أو عصير، وله مكانة بارزة في العديد من الثقافات سواء في الطهي أو في العلاج بالأعشاب.

فوائد الزنجبيل للصحة

فوائد الزنجبيل للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد الزنجبيل التي تدفعنا لتناوله:-

دوره الفعّال في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، حيث يساعد في تحسين عملية الهضم والتقليل من الغازات والانتفاخات، كما يُعتبر علاج طبيعي للغثيان، خاصةً الناتج عن الحمل أو العلاج الكيميائي أو حتى دوار البحر.

يحتوي الزنجبيل على مركبات نشطة تُعرف باسم "جينجيرول"، وهي المسؤولة عن العديد من خصائصه الطبية، بما في ذلك الخصائص المضادة للالتهابات والأكسدة، هذه الخصائص تجعل الزنجبيل مفيد في تخفيف آلام العضلات والمفاصل، كما يساعد في التقليل من أعراض هشاشة العظام.

من الفوائد المهمة للزنجبيل أيضًا دوره في تقوية جهاز المناعة، إذ يعمل على مقاومة البكتيريا والفيروسات بفضل خصائصه المضادة للميكروبات.

الزنجبيل يساهم في خفض مستوى السكر في الدم وتحسين مؤشرات أمراض القلب عن طريق تقليل نسبة الكوليسترول الضار.

يساعد الزنجبيل أيضًا في تعزيز صحة الدماغ، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة والمركبات النشطة فيه تساهم في الوقاية من أمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر، كما قد يُحسن من وظائف الدماغ والذاكرة، خاصةً لدى كبار السن.

لا يمكن إغفال دوره في إنقاص الوزن، حيث يُعتقد أن الزنجبيل يعزز من الشعور بالشبع، ويزيد من معدل الأيض، مما يساعد في حرق الدهون بشكل أفضل.

محاذير تناول الزنجبيل

وتابعت، أن الزنجبيل إضافة صحية رائعة للنظام الغذائي، ولكن يُنصح دائما بعدم الإفراط في تناوله، وخصوصًا لمن يعانون من بعض الحالات الصحية الخاصة، أو من يتناولون أدوية معينة، ويُفضل استشارة الطبيب قبل استخدامه بشكل منتظم.

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