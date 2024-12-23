فوائد الزنجبيل، يحارب الأنفلونزا ويدعم جهاز المناعة

يستخدم الناس الزنجبيل في الطبخ والطب منذ العصور القديمة، وهو يساعد في تخفيف الغثيان وآلام المعدة، وللزنجبيل أيضًا فوائد صحية أخرى مثل خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات.

ويستخدم الناس عادةً الزنجبيل الطازج أو المجفف في الطبخ أو شاي الأعشاب، ويتناول البعض مكملات الزنجبيل للحصول على فوائدها الصحية المحتملة.

ويساعد الزنجبيل في تخفيف الغثيان والقيء ويساعد في الهضم، كما تساعد مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى في جذر الزنجبيل في منع أو علاج التهاب المفاصل والالتهابات وأنواع مختلفة من العدوى، وقد يقلل الزنجبيل أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري والسرطان ومشاكل صحية أخرى، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

فوائد الزنجبيل

للزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، وفيما يلي بعض الاستخدامات الطبية للزنجبيل.

تقليل الغازات وتحسين الهضم

بحثت العديد من الدراسات في تأثيرات الزنجبيل على الغازات التي تتكون في القناة المعوية أثناء الهضم، وتشير هذه الأبحاث إلى أن الإنزيمات الموجودة في الزنجبيل يمكن أن تساعد في تفتيت وطرد هذا الغاز، مما يوفر الراحة من أي إزعاج.

بالإضافة إلى ذلك، يُظهر البحث أن الزنجبيل قد يساعد في زيادة الحركة عبر الجهاز الهضمي، مما يشير إلى أنه قد يخفف أو يمنع الإمساك.

وللزنجبيل أيضًا تأثيرات مفيدة على إنزيم الليباز البنكرياسي، الذي يساعد على الهضم في الأمعاء الدقيقة.

تخفيف الغثيان

يساعد الزنجبيل في تخفيف غثيان الصباح وتخفيف الغثيان بعد علاج السرطان.

وتشير المراجعات إلى أن المبادئ المنتجة للرائحة جينجيرول وشوجول فعالة في منع الغثيان والقيء، ومع ذلك، يمكن أن تختلف كميات هذه المركبات، اعتمادًا على شكل الزنجبيل، وحدد الباحثون أن الزنجبيل المجفف، يليه الزنجبيل الطازج وشاي الزنجبيل المطحون، يحتوي على أعلى تركيزات من جينجيرول.

دعم الجهاز المناعي

يستخدم العديد من الأشخاص الزنجبيل للمساعدة في التعافي من البرد أو الأنفلونزا.

تشير نتائج الأبحاث إلى أن الزنجبيل الطازج قد يساعد في حماية الجهاز التنفسي، في حين أن الزنجبيل المجفف لم يكن له نفس التأثير.

ويدعم استهلاك الزنجبيل اليومي الجهاز المناعي، ويحمي هذا من الأمراض المزمنة ويدعم التعافي من أمراض أخرى، مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا.

تقليل الالتهاب

خلصت المراجعات البحثية إلى أن تناول الزنجبيل عن طريق الفم فعال بشكل جيد لعلاج الالتهاب الناجم عن هشاشة العظام، كما تقاوم الخصائص الكيميائية النباتية في الزنجبيل الالتهاب.

تخفيف الألم

يخفف الزنجبيل الألم من خلال التأثيرات المضادة للالتهابات والمسكنة لمركباته من الجينجيرول.

وخلصت الدراسات إلى أن الزنجبيل يساعد بشكل خاص في تقليل عسر الطمث - الألم قبل الدورة الشهرية أو خلالها.

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