الخميس 13 مارس 2025
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لفرد وترطيب الشعر وزيادة لمعانه

فرد الشعر، فيتو
فرد الشعر، فيتو

فرد وترطيب الشعر من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرًا لزيادة جمالهن وجاذبيتهن، فالشعر زينة الفتيات.

وفرد ترطيب الشعر يتم بوسائل عدَّة ورغم انتشار الطرق الكيميائية لفرد الشعر ولمعانه فإن بعض الفتيات تفضل الوسائل الطبيعية التى تحافظ على صحة الشعر.

 

وصفة طبيعية لفرد الشعر 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لفرد وترطيب الشعر.

المكونات:-

3 ملاعق جل صبار

2 ملعقة زيت جوز الهند 

ملعقة زيت زيتون 

ملعقة زبدة شيا

الطريقة:-

  • نسخن زبدة الشيا وزيت جوز الهند في الميكروويف أو في حمام مائي حتى تمام الذوبان.
  • ثم نضيف لهم باقي المكونات ونقلب جيدًا حتى نحصل على قوام مثل الجل وطري في نفس الوقت.
  • ثم نفرد الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.
  • ونلف الشعر ونغطيه لمدة نصف ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء والشامبو.
  • ونجففه ونرطبه ونكرر الوصفة مرتين أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.
فرد الشعر 
فرد الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

 

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

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أهم أطعمة لصحة شعرك خلال صيامك رمضان

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لحماية شعرك من المواد الكيميائية، بديل الكيراتين الطبيعي للشعر

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

 

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فرد الشعر فرد وترطيب الشعر وصفة طبيعية لفرد الشعر جمال الشعر العناية بالشعر نادية محمد خبيرة التجميل

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