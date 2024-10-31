وصفة طبيعية بالخل الأبيض لفرد ولمعان الشعر فى دقائق

فرد ولمعان الشعر من الأمور التى تزيد من جماله وحيويته ما يزيد من جمال صاحبته، لذا تهتم الفتيات كثيرا لفرد الشعر والحفاظ على لمعانه.

وفرد الشعر يلزم اتباع بعض الخطوات حفاظا عليه من ظهور التجاعيد به أبرزها الابتعاد عن بعض التسريحات التى تسبب موجة الشعر مع استخدام المرطبات الطبيعية التى تحافظ على جمال الشعر.

وصفة طبيعية لفرد ولمعان الشعر

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية بالخل الأبيض لفرد ولمعان الشعر.

المكونات:-

نصف كوب خل أبيض

نصف كوب ماء

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة عسل

طريقة التحضير:

اخلطي الخل الأبيض مع الماء في وعاء.

ثم أضيفي زيت الزيتون والعسل واخلطي جيدًا حتى تمتزج المكونات.

اغسلي شعرك بالشامبو ثم اشطفيه بالماء.

استخدمي الخلطة، ووزعيها على الشعر بشكل متساوٍ، مع التركيز على الأطراف.

دلكي فروة الرأس بلطف.

اتركي الخلطة على شعرك لمدة 30 دقيقة.

يمكنك تغطيته بقبعة استحمام لزيادة الفعالية.

بعد مرور الوقت، اشطفي شعرك بالماء الفاتر.

ويساعد الخل على تقليل التجاعيد وتجعل الشعر أكثر سلاسة، كما يعطي الشعر لمسة لامعة وحريرية.

يمكنك استخدام هذه الخلطة مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

تأكدي من إجراء اختبار حساسية قبل استخدام الخل على فروة الرأس.

باتباع هذه الخطوات، ستحصلين على شعر ناعم ولامع بشكل طبيعي.

فرد ولمعان الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.