المستشفى المعمداني، إدانة عربية لجريمة أحد الشعانين فى غزة

المستشفى المعمداني، عبرت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المستشفى المعمداني بقطاع غزة.

السعودية تدين بأشد العبارات الاعتداء على المستشفى المعمداني

وجددت السعودية رفضها القاطع لهذا الاعتداء على المستشفى المعمداني، الذي يعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني.

وطالبت فى بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات المتكررة ضد المدنيين، محذرةً من انهيار النظام الصحي في غزة جراء استمرار الاحتلال انتهاكاته المستمرة للقوانين والأعراف الدولية كافة.

مصر تدين الاعتداءات الصارخة فى غزة

وكانت مصر عبرت فى وقت سابق من اليوم، عن إدانتها الهجمات الاسرائيلية على مستشفى المعمدانى بقطاع غزة، فى انتهاك جسيم للقانون الدولى الانسانى وكافة الاعراف الدولية. وتطالب مصر بالوقف الفورى لكافة الاعتداءات الاسرائيلية تجاه قطاع غزة وادخال كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع، لاسيما وأن الاجراءات الراهنة تنذر بكارثة انسانية تتحملها اسرائيل بالكامل.

وطالبت مصر المجتمع الدولى بضرورة الاضطلاع بمسئولياته والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الصارخة على قطاع غزة، وتفعيل آليات القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات، خاصة فى ظل التحركات التى تضطلع بها الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة واستئناف اتفاق وقف إطلاق النار.

أيضا أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين بشدة، الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي المعمداني التابع للكنيسة الأنجليكانية في مدينة غزة، في أحد أكثر الأيام قداسة لدى المسيحيين، يوم أحد الشعانين، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لكل القيم الدينية والإنسانية.

بيان اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس فى فلسطين

وأشارت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس بدولة فلسطين، في بيان أصدره رئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي خوري، إلى أن تدمير المستشفى المسيحي الوحيد في قطاع غزة، والذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، يمثل إهانة مباشرة للمجتمع المسيحي في فلسطين والعالم، واستخفافا بحرمة الأعياد الدينية، واعتداء على مؤسسة إنسانية كانت تخدم المئات من المرضى والمصابين يوميا.

وأوضحت اللجنة، أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قسم العناية المركزة الطارئة والصيدلية تسببت بوفاة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا خلال عملية الإخلاء، بعد أن كان يعاني من إصابة في الرأس، مؤكدة أن ما جرى ليس حادثا عرضيا، بل جريمة ممنهجة تأتي ضمن سياسة إسرائيلية متعمدة لتدمير كل مقومات الحياة في قطاع غزة.

مؤكدة، أن جيش الاحتلال دمّر عمدا 34 مستشفى منذ بداية العدوان، ضمن سياسة إبادة شاملة تشمل التجويع، والحرمان من المياه والأدوية، وتدمير البنية التحتية الصحية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

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