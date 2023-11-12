الصحة الفلسطينية: جميع مستشفيات شمال غزة خرجت من الخدمة

مستشفيات غزة الآن، قال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور منير البرش، إن جميع مستشفيات قطاع غزة خرجت عن الخدمة عدا المستشفى المعمداني، بعد تشغيله مجددا عقب المجزرة التي حدثت في بداية العدوان على القطاع.

وضع قاس في مستشفيات شمال

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يوجد في مستشفى المعمداني سيارات إسعاف، فقد جرى وقفها، ومَن يصاب في القصف يموت، وهذا ما حدث مع جار المستشفى وهو رئيس قسم التخدير بمستشفى الشفاء الدكتور خليل النخالة، الذي استشهد وابنه وزوج ابنته الطبيب الأخصائي في زراعة الكلى الذي تخرج وعاد إلى الوطن قبل أشهر، وما زالت عائلة الطبيب خليل النخالة المجاورة للمستشفى تحت الأنقاض.

Advertisements

قصف الاحتلال الإسرائيلي التجمعات السكنية

وتابع: لا نطمع في شيء من الاحتلال، فنحن نرى أفعاله من قتل للأطفال وقصف التجمعات السكنية والخارجين من المستشفى، والدبابات تقف على باب مستشفى الشفاء بنحو 150 مترا، وبالأمس تم قصف ما يقارب 40 شخصًا وشاهدت من فوق المبنى حيث تم قصفهم وما زالت جثثهم مرمية أمام المستشفى ولا نستطيع إسعافهم.



ودعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان مشترك، اليوم الأحد، إلى تحرك دولي عاجل لإيقاف الهجمات على المستشفيات في قطاع غزة.



وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال المديرون الإقليميون للمنظمات الثلاث في البيان "يتملكنا الرعب من التقارير الأخيرة التي تفيد بوقوع هجمات على مستشفى الشفاء ومستشفى الرنتيسي للأطفال - النصر ومستشفى القدس، وفي محيط تلك المستشفيات، وعلى مستشفيات أخرى في مدينة غزة وشمال غزة، مما أسفر عن مقتل الكثيرين، منهم أطفال".

وأضاف البيان "كما تفيد التقارير بأن الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة المتصلين بأجهزة لازمة لبقائهم على قيد الحياة يموتون الآن بسبب انقطاع الكهرباء والأكسجين والمياه في مستشفى الشفاء".

تحول مستشفيات غزة لساحات للموت والدمار واليأس



وأضافوا أن "الأعمال العدائية المكثفة التي تحيط بالعديد من المستشفيات في شمال غزة تحول دون وصول العاملين الصحيين والجرحى وغيرهم من المرضى بأمان إلى تلك المستشفيات"، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وقال البيان "إن العالم لا يمكن أن يقف صامتًا والمستشفيات، التي ينبغي أن تكون ملاذًا آمنًا، تتحول إلى ساحات للموت والدمار واليأس. يجب اتخاذ إجراءات دولية حاسمة الآن لضمان وقف إنساني فوري لإطلاق النار وإيقاف نزيف الخسائر في الأرواح والحفاظ على ما تبقى من نظام الرعاية الصحية في غزة".

وتابع البيان أن 521 شخصًا بينهم 16 من العاملين الصحيين لقوا حتفهم في الهجمات على منشآت الرعاية الصحية في غزة، كما أشار البيان إلى أن أكثر من نصف مستشفيات قطاع غزة مغلق حاليًا والباقي يتعرض لضغط هائل ولا يستطيع أن يقدم سوى خدمات محدودة للغاية".

فظائع تحدث في مستشفيات قطاع غزة



وفي سياق متصل، كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن فظائع تحدث في مستشفيات قطاع غزة، خاصة مجمع الشفاء الطبي.

وأكدت الكيلة وجود خطر كبير يهدد حياة المرضى وينذر بحدوث كارثة صحية، وهو عدم استطاعة الطواقم الطبية دفن 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة مستشفى الشفاء، مشيرة إلي أن الكلاب الضالة نهشت بعضا، وفق إفادات الكادر الطبي الموجود هناك، إضافة إلى المخلفات الطبية المتكدسة داخل الأقسام.