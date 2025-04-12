السبت 12 أبريل 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من السعودية على المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان

السعودية
السعودية

أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن ترحيب المملكة باستضافة سلطنة عمان للمحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص الاتفاق النووي.

 

الخارجية السعودية تصدر بيانا بشأن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان
 

وأكدت وزارة  الخارجية السعودية في بيانها دعم المملكة لهذه الجهود، واتباع نهج الحوار سبيلا لإنهاء جميع الخلافات الإقليمية والدولية.

وعبرت السعودية عن تطلعها بأن تفضي نتائج المحادثات الإيرانية الأمريكية إلى دعم العمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.


واستضافت العاصمة العمانية مسقط اليوم السبت، مفاوضات غير مباشرة بين إيران (التي ترأس وفدها التفاوضي وزير الخارجية عباس عراقجي)، والولايات المتحدة (التي ترأس وفدها التفاوضي مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف)، بخصوص التوصل لاتفاق نووي وتهدئة التوتر بين البلدين.

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السعودية عمان المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة إيران

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