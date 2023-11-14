الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

صحة غزة: خروج جميع المستشفيات عن الخدمة ماعدا "المعمداني"

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أعلنت مديرية الصحة خروج كل المرافق الصحية عن العمل إلا واحدة، وذلك تزامنا مع اشتداد المعارك وتركيز القصف الإسرائيلي على عدد من المستشفيات ومحيطها في شمال قطاع غزة.

 

المستشفى المعمداني

 فقد كشف مدير الصحة في قطاع غزة منير البرش، أن المستشفى المعمداني هو الوحيد الذي يعمل الآن شمالًا.

كما تابع أن العاملين دفنوا عشرات الجثث في ساحة مستشفى الشفاء اليوم الثلاثاء.

وبحسب شبكة "العربية/الحدث"، أن منظمة الأونروا ومنظمة الصحة العالمية لم تعد تقدم خدمات أبدًا، معتبرا أن المنظمات الأممية رضخت لإسرائيل وخرجت من القطاع.

Advertisements

كذلك أوضح أن تصريحات إسرائيل عن نقل حاضنات أطفال إلى غزة "دعائية".

وأعلن ارتفاع عدد الضحايا منذ بدء الحرب إلى نحو 12 ألف شهيد وأكثر من 30 ألف جريح في غزة منذ بداية الحرب.

تأتي هذه التطورات في حين يقبع مجمع الشفاء، أكبر المستشفيات في قطاع غزة وسط مواجهات واشتباكات مستعرة منذ أيام بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حماس.

بينما دفن المختصون 170 جثة كانت بمحيط المستشفى في مقبرة جماعية.

وتندلع مواجهات واشتباكات مستعرة منذ أيام بين قوات الاحتلال  الإسرائيلي ومقاتلي حماس في محيط الصرح الطبي الكبير.

فيما يموت عدد من المرضى فيه والأطفال الخدج اختناقًا، بسبب انقطاع الكهرباء، وانتهاء آخر كميات الوقود.

كما يخضع مجمع الشفاء لحصار مطبق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي بات عند أبواب ومداخل هذا المجمع الذي لا يزال يضم المئات من المرضى. ما منع رفع مئات الجثث المكدسة في باحته، والتي تركت عرضة للنهش من قبل الكلاب، وفق ما أكد عدد من الأطباء والناشطين.

في حين رفض الأطباء في المستشفى الواقع شمال غزة تنفيذ أمر الإخلاء الإلزامي الصادر عن الجيش الإسرائيلي، لأنهم يخشون أن يموت نحو 700 مريض معرضين للخطر إذا تركوا، لاسيما في ظل عدم تواجد سيارات إسعاف لنقلهم.

39 يومًا على الحرب

يشار إلى أن الحرب التي دخلت يومها الـ 39 بين إسرائيل وحماس أدت حتى الساعة إلى مقتل 11 ألفا و240 فلسطينيا، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة بغزة، بينهم أكثر من 4600 طفل.

أما على الجانب الإسرائيلي فسقط 1200 قتيل إثر الهجوم المباغت الذي شنه مقاتلو حركة حماس في السابع من أكتوبر. فيما احتجزت الحركة نحو 240 شخصًا لا تزال المفاوضات جارية بشأنهم من أجل إطلاق سراحهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل المستشفي المعمداني المستشفيات في قطاع غزة الصحة العالمية القصف الاسرائيلي شمال قطاع غزة شمال غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

استشهاد نجمي منتخب فلسطين للكرة الطائرة خلال القصف على غزة

تكليف رئاسي بتوفير إمدادات غذائية إضافية بقيمة 650 طنًا لأهالي غزة

مستشار الرئيس الفلسطيني: التحذيرات بإخلاء مستشفى القدس دليل قاطع على قصف إسرائيل المعمداني

الأكثر قراءة

استشهاد النقيب طارق جميل بمديرية أمن أسيوط

بعد انقطاع 39 يومًا، أمطار غزة تتحدى حصار الاحتلال، والنشطاء: جند الله (فيديو)

تبدأ من مصر وتنتهي في إسرائيل، وزير الدفاع الفرنسي يزور الشرق الأوسط

حكاية وفاة صيدلي قبل زفافه بساعات تثير المخاوف، وجمال شعبان يكشف سر موته المفاجئ

الزراعة تسابق الزمن للانتهاء من توزيع التقاوي والأسمدة مع بدء موسم القمح

باسم يوسف يتحدث عن فيديو ادعاء ممرضة إدارة حماس لمستشفى الشفا بـ غزة

إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

زينة مكي تصدم جمهورها بحكاية معاناتها بعد كسر شرائح تثبيت عمودها الفقري

Advertisements

منوعات

المزيد

أداء الأعمال المنزلية مفيد جدا للياقة البدنية، وتحسين الحالة المزاجية

أطفال وفتيات ألمانيا في خطر، لهذا السبب

ترامب يخسر 73 مليون دولار، بسبب "تروث سوشال"

الطفل والنمر، فيديو يثير غضب متابعي "إنستجرام" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

مؤشر الدولار الأمريكي، توقعات اتجاه العملة الخضراء عالميا

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

المزيد

انفوجراف

ماتت فينا النخوة.. أحرار العالم ينتفضون لدعم فلسطين (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس بعد نقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بالهموم والفجور والمشكلات

عالم أزهري: الإنسان قد يحسد نفسه وهذا الدعاء يحميه

المزيد
الجريدة الرسمية