وفاة 3 أطفال أشقاء في ظروف غامضة بالعياط وجار الضحايا يكشف مفاجأة مدوية

حصلت فيتو، على أسماء الأطفال الثلاثة الذين لقوا مصرعهم في ظروف غامضة بقرية المتانيا الواقعة بدائرة مركز شرطة «العياط» وهم التوأم عبد الله أمين نادى دقدق، ومحمد أمين نادى دقدق 4 سنوات، وأحمد أمين نادى دقدق البالغ من العمر عامين، والذين تم نقلهم من خلال قوات الأمن بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العياط المركزى.



وقال محمد عبد الله أحد جيران أسرة المتوفين وهو شاهد عيان في تصريح خاص لـ فيتو: إن والدة ووالد المتوفين من الصم والبكم، وأن والدتهم اكتشفت وفاتهم أثناء قيامها بمحاولة إيقاظهم بعد تأخرهم في النوم عن غير عادتهم.

وأضاف شاهد العيان أن هذا الحادث الذي تعرضت له أسرة المتوفيين ليس الأول، حيث إن أسرة الأطفال كان في السابق لديهم طفلين توأم أولاد وفجاءة ماتوا مرة واحدة ومن قبلهم بنت.

وأشار شاهد العيان إلى أنه بعد الحادث الأخير أصبح عدد أبناء الأسرة الذين توفوا دون أسباب واضحة هم 6 أبناء خمس بنين وبنت، وأضاف أن الأطفال جميعهم كانوا طبيعيين يسمعون ويتكلمون رغم أن والدتهم ووالدهم من الصم والبكم.



وفاة 3 أطفال أشقاء في ظروف غامضة بالعياط



تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تحرياتها لكشف غموض وفاة 3 أطفال أشقاء داخل منزلهم في إحدى قرى مركز العياط، وسط حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي.

التحريات الأولية: لا توجد إصابات ظاهرية.. والنيابة تأمر بتشريح الجثث

وكانت البداية عندما تلقى مركز شرطة العياط بلاغًا يفيد العثور على 3 أطفال أشقاء جثثًا هامدة داخل مسكنهم، دون وجود إصابات ظاهرية.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتمت مناظرة الجثث، وتبين أن الأطفال الثلاثة لا يحملون أي علامات عنف أو إصابات واضحة، مما أثار الشكوك حول أسباب الوفاة.

وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثامين لمعرفة أسباب الوفاة، كما استمعت لأقوال والدي الضحايا، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتواصل فرق البحث الجنائي جهودها لكشف ملابسات الحادث، وبيان ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن سبب طبيعي أو وجود شبهة جنائية.

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