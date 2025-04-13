التحفظ على سائق مقطورة بنجر انقلبت على الطريق الإقليمي

تحفظت قوات البحث الحنائي بمديرية أمن القاهرة علي سائق سيارة مقطورة انقلبت علي الطريق الإقليمي في الاتجاه المؤدي للقاهرة مما تسبب في إعاقة الخرمة المرورية، ومن المقرر خضوعه لتحليل المواد المخدرة للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

كما تمكنت الخدمات المرورية بمرور القاهرة من تسيير الحركة المرورية علي الطريق من خلال إجراء تحويلات مرورية وتم سحب السيارة وإزالة محصول البنجر الذي افترش الأرض، وانتظام حركة المركبات.

وذلك فور أن انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



حادث طريق السويس الصحراوي اليوم

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى طريق السويس الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم أتوبيس و4 سيارات ملاكي أعلى طريق السويس الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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