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حوادث

بالأسماء، 13 مصابا في حريق شقة سكنية بالطالبية

إصابة 13 شخصا في
إصابة 13 شخصا في حريق شقة بالطالبية، فيتو

حصلت فيتو على أسماء ١٣ شخصا أصيبوا في حادث حريق شقة سكنية بأحد العقارات الواقعة إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز بدائرة قسم شرطة الطالبية، وهم: “إبراهيم. ع، 70 سنة، موظف بالمعاش، سعاد. ع، 64 سنة، سماح. أ، 40 سنة، ربة منزل، منار. أ، 22 سنة، ربة منزل، أحمد. ع، نادرة. ع، 42 سنة، مكة. ع، 4 سنين، يوسف. ع، 3 سنوات، مكة. م، 6 سنوات، جنة. ع، 13 سنة، فرح. ع، سنتين، رشا، 28 سنة، نجلاء، 38 سنة”، مصابين بحروق متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

ويواصل رجال المباحث عمل التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ودلت التحريات الأولية لرجال مباحث الجيزة  إلى أن أسرة تقيم بالشقة، عزمت أقاربهم على الغداء، وأثناء الطبخ داخل المطبخ انفجرت أنبوبة البوتاجاز، ما تسبب في تطاير النيران بالشقة، وإصابة الأسرة والمعازيم بالكامل دون انهيار الحوائط.

وأضافت التحريات على أنه فور وقوع الحادث نقلت سيارات الإسعاف الضحايا للمستشفى لتلقي العلاج.

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فيتو رجال المباحث النيابة العامة

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