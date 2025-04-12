الأحد 13 أبريل 2025
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خارج الحدود

غارات أمريكية تستهدف مواقع للحوثيين في اليمن

غارات أمريكية على
غارات أمريكية على اليمن، فيتو

 شنت مقاتلات الجيش الأمريكي، مساء اليوم السبت، غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثي  في البيضاء وسط اليمن.

غارات أمريكية تستهدف الحوثيين في اليمن 

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي، أن حاملة طائرات ثانية أرسلتها الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لحماية التدفقات التجارية قد وصلت إلى المنطقة.

وقالت القيادة الأمريكية المشتركة للشرق الأوسط في بيان على منصة إكس إن "حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون وجناحها الجوي الذي يضم مقاتلات إف-35 سي لايتنينج الثانية تعمل جنبًا إلى جنب مع حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس. ترومان في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

وبالأمس الجمعة، أعلنت  جماعة الحوثي، في بيان صادر عنها، أنهم استهدفوا بطائرتين مسيرتين هدفين للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة.

واستهدفت جماعة الحوثي في اليمن، عدد من القطع الحربية المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان شمالي البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

جماعة الحوثي تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان

وأكدت جماعة الحوثي في بيانها، استمرار العمليات العسكرية ضد السفن الأمريكية والإسرائيلية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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اليمن الحوثيين الولايات المتحدة الشرق الأوسط الجيش الأمريكي

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