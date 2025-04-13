نانسي عجرم تحتفل بأحد الشعانين رفقة أسرتها

احتفلت المطربة اللبنانية نانسي عجرم بعيد الشعانين برفقة أسرتها.

ونشرت نانسي عجرم صورة لها برفقة زوجها وبناتها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة، ووجهت التهنئة لجمهورها بهذه المناسبة.

أغنية من نظرة

وكانت الفنانة نانسي عجرم، طرحت في وقت سابق أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

كما كانت نانسي عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهي من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

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